Il segreto delle manicure di Ditonellapiaga a Sanremo: ha usato solo unghie finte (ma decorate a mano)

Ditonellapiaga a Sanremo ha sfoggiato delle meravigliose manicure colorate e personalizzate: qual è il segreto delle sue unghie al Festival?

Ditonellapiaga è stata una delle grandi protagoniste del Festival di Sanremo che si è appena concluso: non solo ha conquistato il terzo posto con Che Fastidio! e ha vinto la serata cover in coppia con Tony Pitony, si è anche aggiudicata il titolo di cantante più glamour dell'evento. Sul palco ha spaziato tra micro shorts, t-shirt portate sotto al corsetto e accessori con i fiocchi, apparendo sempre impeccabile e meravigliosa. A rendere il suo stile iconico sono state anche le unghie maxi e colorate: come ha fatto a sfoggiare una manicure diversa a ogni esibizione?

Tutte le manicure di Ditonellapiaga a Sanremo

A pochi giorni dalla fine di Sanremo, Ditonellapiaga si è servita dei social per ringraziare tutti i membri del suo team. Tra gli assistenti a cui si è rivolta non poteva mancare una dedica speciale a Isabella Franchi, alias Unghie della Madonna, estetista famosa sui social e amatissima dalle star. È stata proprio lei a curare le nail-art della cantante e a realizzare ogni sera delle vere e proprie "opere d'arte".

La manicure a pois di Ditonellapiaga

Per il debutto di Margherita ha scelto per lei delle unghie a mandorla in rosso fuoco decorate con micro cristalli coordinati, per la seconda esibizione ha mantenuto intatto il colore ma ha aggiunto una rosa fatta a mano su ogni dito, mentre per la serata cover ha optato per i pois declinati in rosa, nero e bianco. Cosa dire, invece, della manicure della finale? Apparsa elegantissima in total black, Ditonellapiaga ha "nascosto" i fiocchi rosa proprio sulle unghie.

La manicure con i fiocchi

Le unghie decorate a mano di Ditonellapiaga

Il segreto delle manicure personalizzate di Ditonellapiaga? A rivelarlo è stata Unghie della Madonna, che sui social ha condiviso degli incredibili primi piani sulle sue creazioni. Lo smalto della cantante non era né gel, né semipermanente, in ogni serata ha applicato sulle dita delle unghie finte lavorate artigianalmente dalla sua assistente.

Le unghie con le rose fatte a mano

Dalle rose rosse ai fiocchetti rosa, tutto è stato dipinto e decorato a mano con estrema precisione e maestria, rendendo il risultato decisamente al top. Non sorprende, dunque, che Margherita abbia voluto ringraziare personalmente l'estetista dicendo: "Unghie blessate direttamente dalla Madonna e dalle manine sante di Isa, un vero mito".