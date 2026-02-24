Ditonellapiaga a Sanremo 2026 “dà fastidio”: nella prima serata rompe le regole con la t-shirt stampata

Ditonellapiaga è la cantante che ha dato il via alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale partecipa col brano Che fastidio!. Cosa ha indossato per il debutto?

La 76esima edizione del Festival di Sanremo è cominciata e ad "aprire le danze" dopo l'omaggio a Pippo Baudo e il sontuoso ingresso di Laura Pausini è stata Ditonellapiaga, alias Margherita Carducci, tornata sul palco dell'Ariston dopo la prima esperienza al fianco di Donatella Rettore risalente al 2022. Quest'anno è in gara da sola con il brano Che fastidio!, nato in un momento di grande crisi in cui ha voluto "liberarsi" di tutto ciò che la infastidisce. Fin dalla prima apparizione pubblica sul green carpet, dove si è trasformata in una moderna Crudelia De Mon, è riuscita a sorprendere con la sua originalità e anche durante il debutto non ha deluso le aspettative: ecco cosa ha indossato.

Cosa ha indossato Ditonellapiaga nella prima serata di Sanremo 2026

Per il gran debutto sanremese da "solista" Ditonellapiaga è riuscita a sorprendere tutti con un look glamour e super originale realizzato appositamente per lei da Dsquared2. Ha sfoggiato una pomposa e vaporosa gonna a ruota rosa confetto, un modello con uno strascico lungo fino ai piedi e un nastro rosso intorno alla vita.

Ditonellapiaga in Dsquared2

A fare la differenza è stato un capo in particolare: la t-shirt a maniche corte con il titolo della canzone stampato sul petto, indossata sotto a un corsetto dark e strapless. Il motivo per cui ha fatto tanto clamore? Ha "rotto" le classiche regole di stile sanremese, che prevedono un dress code decisamente più rigoroso e principesco. Collant velati total black, pumps nere con maxi fiocco rosa sulla punta di Casadei e manicure rosso fuoco: nella scelta di stile di Margherita a dominare sono tre colori ben precisi, il rosso, il rosa e il nero.

Ditonellapiaga in Dsquared2 custom made, con scarpe Casadei

Il significato dei look di Ditonellapiaga a Sanremo

Prima ancora che la nuova esperienza sanremese di Ditonellapiaga cominciasse, lo stylist della cantante, Lorenzo Oddo, aveva rivelato a Fanpage.it di aver lavorato sul concetto di massimalismo, mixando ironia e irriverenza. Cosa significa? Che ogni look di Margherita è stato ideato per essere carico di "informazioni", tanto che non bastano i tre minuti della canzone per analizzarli nella loro totalità. Tutti gli outfit sono legati alle ossessioni della cantanti, una fusione nostalgica tra il glam retrò degli anni '50 e l'eleganza moderna. Nel corso delle puntate, però, c'è un "crescendo all'inverso", dunque lo stile della cantante diventa sempre più minimal col passare dei giorni ma mantiene i suoi tre colori "distintivi". Come se non bastasse, c'è un elemento che si ripeterà in modo quasi ossessivo ma in posizioni e materiali diversi.