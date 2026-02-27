Ditonellapiaga si trasforma in Lady Gaga nella serata cover: parrucca rosa per il duetto con TonyPitony

Ditonellapiaga e TonyPitony sono la coppia più attesa nella serata delle cover: ecco cosa hanno indossato per la loro esibizione.

Ditonellapiaga e TonyPitony

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La serata delle cover è una delle più amate, della settimana sanremese. Quando viene diffuso l'elenco dei duetti in programma, inevitabilmente l'attenzione si sofferma su alcune esibizioni in particolare, che catturano una certa curiosità. È quello che è successo quando è stato rivelato che Ditonellapiaga si sarebbe esibita con TonyPitony sulle note di "The lady in a tramp". I due sono una delle coppie più originali della serata: c'erano moltissime aspettative, sia sulla performance che sui look e non le hanno deluse.

I look di Ditonellapiaga e TonyPitony

Ditonellapiaga sta portando avanti in questa edizione della kermesse un percorso stilistico ben preciso: colori che si ripetono (bianco, nero rosa), dettagli giocosi (il fermaglio col titolo della canzone, ripetuto anche sulla T-shirt del debutto), un certo massimalismo (nelle linee, nei volumi). A curare la sua immagine c'è lo stylist Lorenzo Oddo. A Fanpage.it ha spiegato: "C'è tanta irriverenza, c'è tanta ironia, ci sono tante informazioni e tanto a guardare, non basteranno i tre minuti della canzone. Ogni sera ci rifaremo gli occhi".

Ditonellapiaga

In effetti serata dopo serata, l'artista si è rivelata una sorpresa coi suoi outfit colorati e originali. Lorenzo Oddo ha commentato: "Abbiamo lavorato su un crescendo all'inverso, nel senso che partiamo molto carichi nelle prime sere, man mano ci andiamo spogliando, ma non diventiamo più minimal, semplicemente si sintetizzano le informazioni. È come se nel primo look ci fosse la sintesi di tutti gli altri: poi puoi trovare tutti gli elementi spalmati nelle altre serate". I dettagli affondano le radici nelle passioni/ossessioni della cantante: "I singoli elementi sono legati a un mood un po' glam retro da diva ma anche molto moderno: abbiamo gli anni '50 che si scontrano con il 2026. C'è una vena un po' nostalgica nell'estetica".

Ditonellapiaga e TonyPitony

I fiocchi sono l'elemento onnipresente. Per l'esibizione con TonyPitony, per esempio, li ritroviamo sotto forma di sticker attaccato sulla guancia. Per l'esibizione si è trasformata in Lady Gaga, con tanto di parrucca rosa vaporosa. Ha indossato una camicetta bianca con shorts di paillettes, collant scuri a pois e décolleté col tacco. Proprio Lady Gaga ha realizzato un duetto di "The Lady Is a Tramp" con Tony Bennett. Nel relativo videoclip, in cui i due vengono ripresi in uno studio di incisione, la cantante indossa una parrucca, ma di colore blu. Inconfondibile il look di TonyPitony, che ha anche firmato la sigla del FantaSanremo: il must have dei suoi look di scena è ovviamente la maschera, da cui non si separa mai.