Il Fantasanremo dipende dai look dei cantanti: le scelte di stile che fanno guadagnare o perdere punti

È tempo di Sanremo e quindi anche di Fantasanremo. Le squadre sono schierate e buona parte dei punti dipendono da ciò che gli artisti indosseranno sul palco.

Elettra Lamborghini in Tony Ward

C'è chi fa una squadra tanto per accontentare gli amici e chi prende la formazione davvero molto sul serio, studiando nel dettaglio il regolamento così da assicurarsi il team più forte e magari la vittoria: ma il Fantasanremo è ormai un rituale irrinunciabile. per tutti! Il gioco è entrato da diversi anni nelle case dei fan della kermesse, il progetto nato da un gruppetto di fan è diventato qualcosa di ben più esteso e grande, famoso a livello nazionale, con sponsor e testimonial illustri, collaborazioni e premi in palio. Se all'inizio in cantanti erano più restii, adesso anche loro sono decisamente ben disposti nei confronti della sfida e partecipano volentieri. In base a ciò che fanno sul palco, i partecipanti che li hanno selezionati nelle loro squadre guadagnano o perdono punti. Ci sono bonus e malus che dipendono dalla performance, da alcuni dettagli dell'esibizione, da gesti che si fanno o non fanno in scena e dal look sul palco. Gli outfit sono importantissimi!

Bonus e malus legati al look nel Fantasanremo 2026

Maschere, occhiali, guanti: alcuni elementi apparentemente casuali nelle scelte di stile dei cantanti, nascondono invece riferimenti ben precisi al Fantasanremo. Alcuni bonus/malus valgono per tutti i Big in gara, altri sono proprio ad personam. Ecco perché inserire proprio questi specifici cantanti, può costituire una mossa potenzialmente vincente: sono punti quasi assicurati, che altri artisti non faranno. Eddie Brock con la maschera di Venom sul palco, per dirne una, vale 10 punti.

Dargen D’Amico in Mordecai con occhiali di sole Swarovski

Altrettanti per Samurai Jay sul palco col kimono. Per quanto riguarda i bonus generici, ce ne sono tantissimi che fanno riferimento ai look, oltre ai tre citati sopra (maschere, occhiali e guanti): abito con strascico, ombelico in vista, indumento o accessorio rosso, un fiore addosso. A rendere tutto più divertente ci pensano poi i Bonus e Malus giornalieri segreti. Cambiano nel corso delle serate e non vengono rivelati in anteprima, a differenza di quelli diffusi nel regolamento ufficiale ormai mesi fa. Martedì, per esempio, i dettagli scintillanti nell'outfit garantivano 10 punti in più, così come la presenza di un braccialetto azzurro; 5 punti per gli anelli alle dita.

Levante in Giorgio Armani

Chi sono i cantanti che fanno fare più punti

LDA e AKA 7EVEN avevano anticipato che si sarebbero impegnati molto col Fantasanremo e sembra che non abbiano affatto deluso le alte aspettative nei loro confronti. Chi li ha messi in squadra si è accaparrato 165 punti nella prima serata: sono al primo posto nella classifica. Merito anche degli occhiali da sole con cui sono saliti sul palco. Come loro anche Dargen d'Amico con un ottimo secondo posto, per la gioia dei tanti che lo hanno scelto come capitano.

Mara Sattei in Vivienne Westwood

Se la sono cavata bene sul fronte look anche le Bambole di Pezza, grazie ai loro abiti con strascico: avevano persino il direttore d'orchestra in papillon, ulteriore Bonus. La band in realtà ha fatto davvero il pieno: c'erano i dettagli scintillanti, c'era il braccialetto azzurro, c'erano gli anelli e pure l'indumento rosso. Non si sono fatte mancare nulla. Può fare ancora di più Elettra Lamborghini, che comunque dal lato del look ha dato molte gioie: dall'abito con strascico agli anelli all'outfit luminoso, c'era davvero tutto. In più ha stupito con la performance dei ballerini, il vero tocco da maestra del Fantasanremo, in cui tutti i giocatori sperano sempre.

Arisa in Des Phemmes

Mara Sattei è 27esima nella classifica: si è limitata ad anelli e abito con strascico. Arisa è già tra i candidati alla vittoria, ma è bassa nella classifica del Fantasanremo: ha fatto guadagnare 15 punti totali col suo look, ma potrebbe riservare sorprese, visto che in un'intervista ha dichiarato di volersi divertire quest'anno.