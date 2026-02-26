stile e Trend
Festival di Sanremo 2026

Perché Ditonellapiaga a Sanremo 2026 indossa sempre i fiocchi

Ditonellapiaga è l’ultima cantante che si è esibita nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Per quale motivo mentre presenta il brano Che fastidio! indossa sempre i fiocchi?
A cura di Valeria Paglionico
Ditonellapiaga è una delle grandi favorite della 76esima edizione del Festival di Sanremo, al quale partecipa con il brano Che fastidio!, brano che si è classificato tra i primi 5 durante la serata inaugurale. Tornata sul palco anche durante la seconda puntata (ma per ultima), si è distinta di nuovo col suo stile glamour e irriverente. Il dettaglio che non è passato inosservato? Nei suoi look sanremesi ci sono una serie di elementi ricorrenti, primi tra tutti i fiocchi: ecco qual è il loro significato "simbolico".

Il secondo look di Ditonellapiaga al Festival

Dopo aver sorpreso tutti con un look "di rottura" caratterizzato da una t-shirt casual indossata sotto al corsetto, Ditonellapiaga è tornata sul palco dell'Ariston in una nuova versione "ribelle". Nella seconda serata del Festival di Sanremo ha sfoggiato un micro dress nero di Dsquared2, un modello con gonna a palloncino cortissima e bustier steccato con scollatura generosa arricchita da dettagli di pizzo.

Ditonellapiaga in Dsquared2

Per completare il tutto ha scelto un coprispalle con strascico e spalline gonfie in rosa confetto e una collana di perle bianche. Non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione delle pumps nere con dei fiocchi pink dietro al tallone, e un fermaglio decorato col titolo della sua canzone.

Ditonellapiaga in Dsquared2

Il simbolo nascosto nei fiocchi di Ditonellapiaga a Sanremo

Già prima che Sanremo 2026 cominciasse, a Fanpage.it avevamo intervistato lo stylist di Ditonellapiaga, Lorenzo Oddo, che ci aveva dato qualche piccola anticipazione sui suoi look. Le scelte di stile della cantante sono tutt'altro che casuali: sono degli omaggi alla moda retrò degli anni '50 ma in forma rivisitata, divertente e irriverente (non a caso ad oggi è stata definita la più originale del Festival).

Ditonellapiaga con le scarpe coi fiocchi durante la prima serata

Negli outfit, inoltre, ci sono degli elementi ricorrenti, dai colori rosso, rosa e nero ai fiocchi, presenti sempre in posizioni e tessuti diversi. Se sul green carpet Margherita portava un fiocco sul capo, durante la prima serata li ha sfoggiati sulle scarpe e sulla t-shirt. Il motivo per cui Ditonellapiaga non può fare a meno dei fiocchi? Pare che siano una delle sue "ossessioni" ed è per questo che si ripetono nel corso delle serate.

Col fiocco tra i capelli durante la sfilata sul red carpet
