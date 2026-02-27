Sanremo 2026 in diretta, oggi cover e duetti: alle 12 la conferenza stampa e l’ordine di cantanti e ospiti

Venerdì 27 febbraio la quarta serata di Sanremo 2026 dedicata ai duetti e alle cover: in diretta le news dalla conferenza stampa mattutina e la scaletta con l'ordine di uscita di cantanti e ospiti. In conferenza i conduttori Carlo Conti e Bianca Balti, co-conduttrice della quarta serata. Questa sera si esibiranno tutti e 30 i Big in gara che duetteranno con gli artisti ospiti e sarà decretato il vincitore della serata cover attraverso il televoto. Ascolti in aumento per la terza serata del Festival: share al 60.3%. Stasera ospite Gabbani live in Piazza Colombo.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI