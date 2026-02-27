Eventi e Festival
Sanremo 2026 in diretta, oggi cover e duetti: alle 12 la conferenza stampa e l’ordine di cantanti e ospiti

La serata duetti di Sanremo in diretta: la conferenza stampa in streaming su RaiPlay e la scaletta della quarta serata con i 30 cantanti in gara: Carlo Conti, Laura Pausini e Bianca Balti rispondono alle domande dei giornalisti.

27 Febbraio 2026 10:00
Ultimo agg. 11:10
Immagine

Venerdì 27 febbraio la quarta serata di Sanremo 2026 dedicata ai duetti e alle cover: in diretta le news dalla conferenza stampa mattutina e la scaletta con l'ordine di uscita di cantanti e ospiti. In conferenza i conduttori Carlo Conti e Bianca Balti, co-conduttrice della quarta serata. Questa sera si esibiranno tutti e 30 i Big in gara che duetteranno con gli artisti ospiti e sarà decretato il vincitore della serata cover attraverso il televoto. Ascolti in aumento per la terza serata del Festival: share al 60.3%. Stasera ospite Gabbani live in Piazza Colombo.

Festival di Sanremo 2026
11:10

FantaSanremo 2026, la classifica dopo la terza serata: Leo Gassmann rimonta e sale al terzo posto

Immagine

Con il Festival di Sanremo 2026 prosegue parallelamente anche il Fantasanremo, il gioco che coinvolge spettatori e artisti in gara. Dopo la terza serata, in cima alla classifica ci sono ancora LDA e Aka 7even. I due artisti continuano a essere al primo posto nonostante non si siano esibiti ieri, 26 febbraio. New entry sul podio temporaneo, con Leo Gassmann al terzo posto con +250 punti.

A cura di Elisabetta Murina
11:00

Le pagelle della terza serata

Sal Da Vinci – ph Marco Alpozzi
Sal Da Vinci – ph Marco Alpozzi

Durante la terza serata del Festival di Sanremo si sono esibiti 15 dei Big in gara. Le pagelle degli artisti sul palco dell'Ariston: 8.5 a Maria Antonietta e Colombre e Sal Da Vinci, che si è commosso dopo aver sentito l'affetto del pubblico. Bene anche Malika Ayane e Tredici Pietro. Non hanno brillato invece Eddie Brock e Francesco Renga. Al link le pagelle complete scritte da Francesco Raiola.

A cura di Elisabetta Murina
10:42

Dargen D'Amico nel mirino del Codacons per pubblicità occulta sul palco: la sua risposta

Immagine

Dargen D’Amico è il primo cantante di Sanremo 2026 a finire nel mirino del Codacons per presunta pubblicità occulta. Il motivo è legato ai punti del Fantasanremo e agli sponsor del gioco. Nella seconda serata il cantante avrebbe indossato una gerbera arancione, la stessa pubblicizzata dal marchio Aperol. La sua risposta in conferenza a Sanremo: “Non c’era un logo, nessun brand, io non ho alcun contratto con Aperol, che non mi piace nemmeno”.

A cura di Elisabetta Murina
10:30

La classifica parziale dopo la terza serata

Immagine

Alla fine della terza serata di Sanremo, Carlo Conti e le co-conduttrici Irina Shayk e Laura Pausini, hanno annunciato la classifica parziale dei primi 5 artisti. Si tratta di un ordine casuale, basato sulle preferenze del pubblico da casa e della Giuria delle radio. Di seguito gli artisti:

  • Arisa con Magica Favola
  • Sayf con  Tu mi piaci tanto
  • Luchè con Labirinto
  • Serena Brancale con Qui con me
  • Sal Da Vinci con la Per sempre sì.
A cura di Elisabetta Murina
10:25

Ascolti tv, la terza serata cresce con oltre 9milioni e più del 60% di share

Sono cresciuti gli ascolti tv di Sanremo 2026 nella terza serata, giovedì 26 febbraio. I dati Auditel hanno registrato 9.336.000 spettatori pari al 60.3% di share, in aumento rispetto alla seconda serata, che si era fermata a 8.814.000 spettatori con il 59% di share. Protagonisti Carlo Conti, Laura Pausini e Irina Shayk.

A cura di Elisabetta Murina
10:00

Festival di Sanremo 2026, la conferenza della serata dei duetti e delle cover in diretta

Questa sera si terrà al Teatro Ariston la quarta serata del Festival di Sanremo 2026. Quella che scatterà alle ore 20:40, con diretta su Rai 1, è tradizionalmente molto attesa. Perché il venerdì è dedicato alle cover. Tutti i trenta cantanti in gara saranno protagonista con uno o più ospiti canzoni del passato. Rivedere vecchi e generalmente meravigliosi brani fa salire l'hype. In più essendoci una gara alternativa c'è maggiore rilassatezza. i, co-conduttrice di oggi anche naturalmente con Laura Pausini. Conti commenterà anche gli ascolti della terza serata.

A cura di Alessio Morra
Eventi e Festival
