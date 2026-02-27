Sanremo 2026 in diretta, oggi cover e duetti: alle 12 la conferenza stampa e l’ordine di cantanti e ospiti

Venerdì 27 febbraio la quarta serata di Sanremo 2026 dedicata ai duetti e alle cover: in diretta le news dalla conferenza stampa mattutina e la scaletta con l'ordine di uscita di cantanti e ospiti. In conferenza i conduttori Carlo Conti e Bianca Balti, co-conduttrice della quarta serata. Questa sera si esibiranno tutti e 30 i Big in gara che duetteranno con gli artisti ospiti e sarà decretato il vincitore della serata cover attraverso il televoto. Ascolti in aumento per la terza serata del Festival: share al 60.3%. Stasera ospite Gabbani live in Piazza Colombo.
FantaSanremo 2026, la classifica dopo la terza serata: Leo Gassmann rimonta e sale al terzo posto
Con il Festival di Sanremo 2026 prosegue parallelamente anche il Fantasanremo, il gioco che coinvolge spettatori e artisti in gara. Dopo la terza serata, in cima alla classifica ci sono ancora LDA e Aka 7even. I due artisti continuano a essere al primo posto nonostante non si siano esibiti ieri, 26 febbraio. New entry sul podio temporaneo, con Leo Gassmann al terzo posto con +250 punti.
Le pagelle della terza serata
Durante la terza serata del Festival di Sanremo si sono esibiti 15 dei Big in gara. Le pagelle degli artisti sul palco dell'Ariston: 8.5 a Maria Antonietta e Colombre e Sal Da Vinci, che si è commosso dopo aver sentito l'affetto del pubblico. Bene anche Malika Ayane e Tredici Pietro. Non hanno brillato invece Eddie Brock e Francesco Renga. Al link le pagelle complete scritte da Francesco Raiola.
Dargen D'Amico nel mirino del Codacons per pubblicità occulta sul palco: la sua risposta
Dargen D’Amico è il primo cantante di Sanremo 2026 a finire nel mirino del Codacons per presunta pubblicità occulta. Il motivo è legato ai punti del Fantasanremo e agli sponsor del gioco. Nella seconda serata il cantante avrebbe indossato una gerbera arancione, la stessa pubblicizzata dal marchio Aperol. La sua risposta in conferenza a Sanremo: “Non c’era un logo, nessun brand, io non ho alcun contratto con Aperol, che non mi piace nemmeno”.
La classifica parziale dopo la terza serata
Alla fine della terza serata di Sanremo, Carlo Conti e le co-conduttrici Irina Shayk e Laura Pausini, hanno annunciato la classifica parziale dei primi 5 artisti. Si tratta di un ordine casuale, basato sulle preferenze del pubblico da casa e della Giuria delle radio. Di seguito gli artisti:
- Arisa con Magica Favola
- Sayf con Tu mi piaci tanto
- Luchè con Labirinto
- Serena Brancale con Qui con me
- Sal Da Vinci con la Per sempre sì.
Ascolti tv, la terza serata cresce con oltre 9milioni e più del 60% di share
Sono cresciuti gli ascolti tv di Sanremo 2026 nella terza serata, giovedì 26 febbraio. I dati Auditel hanno registrato 9.336.000 spettatori pari al 60.3% di share, in aumento rispetto alla seconda serata, che si era fermata a 8.814.000 spettatori con il 59% di share. Protagonisti Carlo Conti, Laura Pausini e Irina Shayk.
Festival di Sanremo 2026, la conferenza della serata dei duetti e delle cover in diretta
Questa sera si terrà al Teatro Ariston la quarta serata del Festival di Sanremo 2026. Quella che scatterà alle ore 20:40, con diretta su Rai 1, è tradizionalmente molto attesa. Perché il venerdì è dedicato alle cover. Tutti i trenta cantanti in gara saranno protagonista con uno o più ospiti canzoni del passato. Rivedere vecchi e generalmente meravigliosi brani fa salire l'hype. In più essendoci una gara alternativa c'è maggiore rilassatezza. i, co-conduttrice di oggi anche naturalmente con Laura Pausini. Conti commenterà anche gli ascolti della terza serata.