Sanremo 2026, diretta serata finale: ascolti cover salgono, alle 12 la conferenza stampa, attesa la scaletta di cantanti e ospiti

Fedez, interpellato dai giornalisti sul referendum, aveva fatto sapere che a Sanremo gli artisti non possono esprimersi al riguardo perché hanno firmato "una carta" che impedisce loro di affrontare questo argomento: "Immagino riguardi la par condicio". Tuttavia, Malika Ayane lo ha fatto e con chiarezza. La cantante, in conferenza stampa, ha dichiarato: "Andrò a votare, come sempre, e invito sempre tutti ad andare a votare. Penso che ci siano dei motivi per cui le cose sono separate". Dunque, secondo lei la politica e la magistratura dovrebbero rimanere separate. Così, in conferenza stampa, i giornalisti hanno fatto presente a Fedez che altri Big stanno parlando del referendum. Pronta la reazione dell'artista: "Altri ne hanno comunque parlato? E allora che ca**o l’abbiamo firmato a fare il foglio?”.