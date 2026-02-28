Sanremo 2026, diretta serata finale: ascolti cover salgono, alle 12 la conferenza stampa, attesa la scaletta di cantanti e ospiti

In diretta l'ultima serata di Sanremo e la conferenza stampa della finale del Festival: attesa la scaletta con l'ordine di uscita di cantanti e ospiti. In conferenza i conduttori di sabato 28 febbraio Carlo Conti, Nino Frassica e Giorgia Cardinaletti. Questa sera si esibiranno tutti e 30 i cantanti e scopriremo chi sarà il vincitore.
Chi vince Sanremo?
Quest'anno non esiste un unico favorito. Le oscillazioni delle quote mostrano che la serata finale del Festival di Sanremo 2026 potrebbe avere diversi esiti possibili. Inizialmente, l'unica vincitrice papabile – almeno per i bookmaker – era Serena Brancale. Con il passare dei giorni, altri nomi hanno superato quello dell'artista nella classifica degli ipotetici vincitori. In particolare, nei gradini più alti del podio, potrebbero esserci Sal Da Vinci e Fedez e Masini. Non resta che attendere la finale per scoprire il verdetto.
Cambia la programmazione Rai dopo l’attacco Israele-Usa in Iran, ma la finale di Sanremo è confermata
La programmazione delle reti generaliste cambia per seguire l'evoluzione dell'attacco Israele – Usa in Iran. Tuttavia, la finale del Festival di Sanremo, prevista per sabato 28 febbraio, andrà regolarmente in onda a partire dalle ore 20:40.
Gli ospiti della finale di Sanremo 2026
Gli ospiti già annunciati per la finale del Festival di Sanremo 2026 sono Andrea Bocelli, che regalerà al pubblico un momento di intenso spettacolo. E poi, il comico Nino Frassica. Ma potrebbero aggiungersi altri nomi nel corso della giornata.
Fedez sul referendum: "Altri artisti ne stanno parlando? E allora che ca**o abbiamo firmato a fare?"
Fedez, interpellato dai giornalisti sul referendum, aveva fatto sapere che a Sanremo gli artisti non possono esprimersi al riguardo perché hanno firmato "una carta" che impedisce loro di affrontare questo argomento: "Immagino riguardi la par condicio". Tuttavia, Malika Ayane lo ha fatto e con chiarezza. La cantante, in conferenza stampa, ha dichiarato: "Andrò a votare, come sempre, e invito sempre tutti ad andare a votare. Penso che ci siano dei motivi per cui le cose sono separate". Dunque, secondo lei la politica e la magistratura dovrebbero rimanere separate. Così, in conferenza stampa, i giornalisti hanno fatto presente a Fedez che altri Big stanno parlando del referendum. Pronta la reazione dell'artista: "Altri ne hanno comunque parlato? E allora che ca**o l’abbiamo firmato a fare il foglio?”.
I look della quarta serata di Sanremo
Le pagelle dei look della serata cover a cura di Marco Casola. Laura Pausini e il look firmato da Balenciaga voto 7. Elettra Lamborghini voto 5 -. Eddie Brock in Luigi Bianchi Sartoria voto 3. Bianca Balti in Valentino Haute Couture voto 9. Patty Pravo vestita da Simone Folco voto 8. Levante con l'outfit Giorgio Armani voto 8. Gaia voto 4.
Chi sono i co-conduttori di sabato 28 febbraio
La finale del Festival di Sanremo 2026 sarà condotta da Carlo Conti e Laura Pausini. Con loro, nella veste di coconduttrice, la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti. Il conduttore le ha proposto di salire sul palco dell'Ariston nel corso di una puntata del Tg della sera.
Le pagelle della quarta serata
Le pagelle della quarta serata di Sanremo 2026 a cura di Francesco Raiola. Le esibizioni più convincenti sono state quelle di Ditonellapiaga, Tredici Pietro e Sayf. Tra le performance che hanno un pò lasciato a desiderare e che, per questo, sono al di sotto della sufficienza, quelle di Elettra Lamborghini, di Francesco Renga, di Samurai Jay con Belén Rodriguez e Roy Paci, ma anche quelle di Fedez & Masini, Chiello e Leo Gassmann.
Chi ha vinto la serata delle cover
Ad aggiudicarsi la vittoria della serata delle cover è stata Ditonellapiaga che ha intonato The lady is a tramp con Tony Pitony. Sul podio, al secondo posto, Sayf che ha cantato con Alex Britti e Mario Biondi la canzone Hit the road Jack. Al terzo posto, Arisa che ha cantato Quello che le donne non dicono con il Coro del Teatro Regio di Parma. Ecco la classifica con i primi dieci Big:
- Ditonellapiaga con TonyPitony
- Sayf con Alex Britti e Mario Biondi, Hit the Road Jack
- Arisa con Coro del Teatro Regio di Parma, Quello che le donne non dicono
- Bambole di Pezza con Cristina D'Avena, Occhi di gatto
- Tredici Pietro con GALEFFI, FUDASCA & BAND, Vita
- Sal Da Vinci con Michele Zarrillo, Cinque giorni
- LDA e Aka7even con Tullio De Piscopo, Andamento Lento
- Nayt con Joan Thiele, La canzone dell'amore perduto
- Dargen D'Amico con Pupo, Su di noi
- Luche con Grignani, Falco a metà.
Gli ascolti della quarta serata: Sanremo sale al 65.2% di share
La serata dei duetti è stata particolarmente intensa e ricca di ospiti. Carlo Conti, Laura Pausini e Alessandro Siani hanno accompagnato gli spettatori tra canzoni e sapori diversi, appartenenti sia al panorama musicale italiano che internazionale. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata Ditonellapiaga che ha duettato con Tony Pitony con la canzone The lady is a tramp. La puntata è stata un successo. Ecco i dati che segnano una netta crescita: Sanremo Start dalle 20:42 alle 21:38: 12.279.000 spettatori con il 51.6% di share; la quarta serata dalle ore 21:43 alle ore 01:41: 10.522.000 spettatori pari al 65.2% di share .In particolare, 13.709.000 spettatori pari al 64.1% di share dalle 21:43 alle 23:37 e 7.316.000 spettatori pari al 67.5% dalle 23:42 alle 1:41.
Sanremo 2026, la conferenza della finale del Festival
Questa sera si terrà al Teatro Ariston la finale di Sanremo 2026 alla fine della quale scopriremo chi sarà il vincitore della 76° edizione del Festival. Sul palco dell'Ariston vedremo esibirsi tutti e 30 i cantanti per l'ultima volta. Co-conduttori di stasera Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica, che accompagneranno Laura Pausini e Carlo Conti.