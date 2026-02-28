Eventi e Festival
video suggerito
Live

Sanremo 2026, diretta serata finale: ascolti cover salgono, alle 12 la conferenza stampa, attesa la scaletta di cantanti e ospiti

In diretta l’ultima serata di Sanremo e la conferenza stampa della finale del Festival in streaming su RaiPlay: attesa la scaletta della quinta serata con i 30 cantanti in gara: Carlo Conti, Laura Pausini, Nino Frassica e Giorgia Cardinaletti rispondono alle domande dei giornalisti.

Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
28 Febbraio 2026 10:02
Ultimo agg. 12:08
0 CONDIVISIONI
Immagine

In diretta l'ultima serata di Sanremo e la conferenza stampa della finale del Festival: attesa la scaletta con l'ordine di uscita di cantanti e ospiti. In conferenza i conduttori di sabato 28 febbraio Carlo Conti, Nino Frassica e Giorgia Cardinaletti. Questa sera si esibiranno tutti e 30 i cantanti e scopriremo chi sarà il vincitore.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Festival di Sanremo 2026
12:00

Chi vince Sanremo?

Quest'anno non esiste un unico favorito. Le oscillazioni delle quote mostrano che la serata finale del Festival di Sanremo 2026 potrebbe avere diversi esiti possibili. Inizialmente, l'unica vincitrice papabile – almeno per i bookmaker – era Serena Brancale. Con il passare dei giorni, altri nomi hanno superato quello dell'artista nella classifica degli ipotetici vincitori. In particolare, nei gradini più alti del podio, potrebbero esserci Sal Da Vinci e Fedez e Masini. Non resta che attendere la finale per scoprire il verdetto.

A cura di Daniela Seclì
11:54

Cambia la programmazione Rai dopo l’attacco Israele-Usa in Iran, ma la finale di Sanremo è confermata

La programmazione delle reti generaliste cambia per seguire l'evoluzione dell'attacco Israele – Usa in Iran. Tuttavia, la finale del Festival di Sanremo, prevista per sabato 28 febbraio, andrà regolarmente in onda a partire dalle ore 20:40.

A cura di Daniela Seclì
11:45

Gli ospiti della finale di Sanremo 2026

Gli ospiti già annunciati per la finale del Festival di Sanremo 2026 sono Andrea Bocelli, che regalerà al pubblico un momento di intenso spettacolo. E poi, il comico Nino Frassica. Ma potrebbero aggiungersi altri nomi nel corso della giornata.

A cura di Daniela Seclì
11:33

Fedez sul referendum: "Altri artisti ne stanno parlando? E allora che ca**o abbiamo firmato a fare?"

Immagine

Fedez, interpellato dai giornalisti sul referendum, aveva fatto sapere che a Sanremo gli artisti non possono esprimersi al riguardo perché hanno firmato "una carta" che impedisce loro di affrontare questo argomento: "Immagino riguardi la par condicio". Tuttavia, Malika Ayane lo ha fatto e con chiarezza. La cantante, in conferenza stampa, ha dichiarato: "Andrò a votare, come sempre, e invito sempre tutti ad andare a votare. Penso che ci siano dei motivi per cui le cose sono separate". Dunque, secondo lei la politica e la magistratura dovrebbero rimanere separate. Così, in conferenza stampa, i giornalisti hanno fatto presente a Fedez che altri Big stanno parlando del referendum. Pronta la reazione dell'artista: "Altri ne hanno comunque parlato? E allora che ca**o l’abbiamo firmato a fare il foglio?”.

A cura di Daniela Seclì
11:30

I look della quarta serata di Sanremo

Le pagelle dei look della serata cover a cura di Marco Casola. Laura Pausini e il look firmato da Balenciaga voto 7. Elettra Lamborghini voto 5 -. Eddie Brock in Luigi Bianchi Sartoria voto 3. Bianca Balti in Valentino Haute Couture voto 9. Patty Pravo vestita da Simone Folco voto 8. Levante con l'outfit Giorgio Armani voto 8. Gaia voto 4.

A cura di Daniela Seclì
11:15

Chi sono i co-conduttori di sabato 28 febbraio

La finale del Festival di Sanremo 2026 sarà condotta da Carlo Conti e Laura Pausini. Con loro, nella veste di coconduttrice, la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti. Il conduttore le ha proposto di salire sul palco dell'Ariston nel corso di una puntata del Tg della sera.

A cura di Daniela Seclì
11:00

Le pagelle della quarta serata

Le pagelle della quarta serata di Sanremo 2026 a cura di Francesco Raiola. Le esibizioni più convincenti sono state quelle di Ditonellapiaga, Tredici Pietro e Sayf. Tra le performance che hanno un pò lasciato a desiderare e che, per questo, sono al di sotto della sufficienza, quelle di Elettra Lamborghini, di Francesco Renga, di Samurai Jay con Belén Rodriguez e Roy Paci, ma anche quelle di Fedez & Masini, Chiello e Leo Gassmann.

A cura di Daniela Seclì
10:30

Chi ha vinto la serata delle cover

Immagine

Ad aggiudicarsi la vittoria della serata delle cover è stata Ditonellapiaga che ha intonato The lady is a tramp con Tony Pitony. Sul podio, al secondo posto, Sayf che ha cantato con Alex Britti e Mario Biondi la canzone Hit the road Jack. Al terzo posto, Arisa che ha cantato Quello che le donne non dicono con il Coro del Teatro Regio di Parma. Ecco la classifica con i primi dieci Big:

  1. Ditonellapiaga con TonyPitony
  2. Sayf con Alex Britti e Mario Biondi, Hit the Road Jack
  3. Arisa con Coro del Teatro Regio di Parma, Quello che le donne non dicono
  4. Bambole di Pezza con Cristina D'Avena, Occhi di gatto
  5. Tredici Pietro con GALEFFI, FUDASCA & BAND, Vita
  6. Sal Da Vinci con Michele Zarrillo, Cinque giorni
  7. LDA e Aka7even con Tullio De Piscopo, Andamento Lento
  8. Nayt con Joan Thiele, La canzone dell'amore perduto
  9. Dargen D'Amico con Pupo, Su di noi
  10. Luche con Grignani, Falco a metà.
A cura di Daniela Seclì
10:15

Gli ascolti della quarta serata: Sanremo sale al 65.2% di share

La serata dei duetti è stata particolarmente intensa e ricca di ospiti. Carlo Conti, Laura Pausini e Alessandro Siani hanno accompagnato gli spettatori tra canzoni e sapori diversi, appartenenti sia al panorama musicale italiano che internazionale. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata Ditonellapiaga che ha duettato con Tony Pitony con la canzone The lady is a tramp. La puntata è stata un successo. Ecco i dati che segnano una netta crescita: Sanremo Start dalle 20:42 alle 21:38: 12.279.000 spettatori con il 51.6% di share; la quarta serata dalle ore 21:43 alle ore 01:41: 10.522.000 spettatori pari al 65.2% di share .In particolare, 13.709.000 spettatori pari al 64.1% di share dalle 21:43 alle 23:37 e 7.316.000 spettatori pari al 67.5% dalle 23:42 alle 1:41.

A cura di Daniela Seclì
10:02

Sanremo 2026, la conferenza della finale del Festival

Questa sera si terrà al Teatro Ariston la finale di Sanremo 2026 alla fine della quale scopriremo chi sarà il vincitore della 76° edizione del Festival. Sul palco dell'Ariston vedremo esibirsi tutti e 30 i cantanti per l'ultima volta. Co-conduttori di stasera Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica, che accompagneranno Laura Pausini e Carlo Conti.

A cura di Redazione Spettacolo
Eventi e Festival
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Eventi e Festival
api url views