Il testo e il significato di Uomo che cade di Tredici Pietro a Sanremo 2026: sbagliare anziché arrendersi

Tredici Pietro, Sanremo 2026

Tredici Pietro, nome d'arte di Pietro Morandi, sarà uno dei 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Uomo che cade". Si tratta dell'esordio assoluto per il rapper bolognese, figlio d'arte di Gianni Morandi, tra gli autori di maggior successo nel 2025 con l'album "Non guardare giù". Il cantante arriva al Festival di Sanremo 2026 con un brano scritto in collaborazione con Dimartino, del duo Colapesce Dimartino, mentre la produzione è affidata anche a Marco Spiaggiari.

"Uomo che cade" è il brano con cui Pietro Morandi esordisce al Festival di Sanremo 2026, una riflessione sul concetto di prove ed errori nella vita che non seguono un naturale filo logico. Riprende il concept di "Non guardare giù", ovvero non essere frenati dalla vulnerabilità, di accettare la sconfitta come parte del percorso. In uno dei passaggi del brano, c'è un riferimento alla parola figuraccia, che racchiude l'immagine più ingenusa e fanciullesca dell'errore.

E per chi non riesce a vedere davanti i suoi obiettivi,c'è un passaggio nel ritornello in cui Tredici Pietro canta: "Chiudimi la porta in faccia, se rivedermi piangere un po' ti rilassa, dimmi che hai troppe cose da dire, cose da fare, fogli bruciare, per rimanere fermo a guardare". Nei momenti finali del brano, arriva l'immagine del brano, la sequenza di uomini che cadono dall'alto, un ciclo continuo che invita l'ascoltatore a provare, a fare errori, poiché chiunque cade nella propria vita.

Tredici Pietro sarà uno dei 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026. Intercettato dai microfoni di Rai Play, ha descritto così "Uomo che cade": "È una canzone che parla del fatto che non esiste punto d’arrivo nè punto di partenza ma esiste solo il percorso. Ed è tutto nel percorso. Non sono di certo io ad essermi inventato questa teoria ma l’ho capito sulla mia pelle e penso che sia importante imparare a goderselo o, perlomeno, avere consapevolezza del fatto che la vita è tutta nel percorso. La canzone parla del fatto che non ci soddisferemo mai alla fine e quindi dov’è il punto d’arrivo?".