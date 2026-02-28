Serena Brancale nella finale di Sanremo 2026 indossa un abito della madre scomparsa

Serena Brancale

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Serena Brancale è una delle grandi protagoniste di questo Festival di Sanremo 2026. La sua "Qui con me" ha convinto tutti sin dalla prima esibizione, emozionando il pubblico con un testo davvero profondo, frutto di un'esperienza personale. La cantante ha infatti portato in gara un brano dedicato a sua madre, scomparsa nel 2020. È un brano intimo, in cui si affronta il tema del lutto e del dolore, che richiedeva quindi anche un look adeguato. Lei ha scelto, infatti, di portare all'Ariston degli outfit davvero minimal, che potessero accompagnare al meglio la canzone senza sovrastarla, senza distogliere l'attenzione. E per il gran finale, ha scelto un vestito a cui è particolarmente legata.

Il look di Serena Brancale in finale

Non è solo la griffe, a determinare il valore di un abito. Non sono i cristalli, non sono i materiali pregiati con cui è stato confezionato. Abbiamo tutti un vestito a cui siamo legati per ciò che ci ricorda, per ciò che rappresenta, per l'evento o la persona a cui ci fa pensare: è questo a dargli valore, un valore immateriale. Serena Brancale, per il gran finale sanremese, ha scelto appunto un abito dal grande valore sentimentale.

Serena Brancale

ves

Leggi anche Chi firma la collana di Laura Pausini nella serata finale di Sanremo 2026: i gioielli con diamanti e rubini

Questo capo si inserisce perfettamente nella narrazione stilistica costruita su di lei, assieme alla stylist Carlotta Loisi. "A lei ho chiarito subito che volevo qualcosa che mettesse in evidenza la canzone, non le forme" aveva spiegato a Fanpage.it la cantante. A proposito dei suoi look da palcoscenico aveva infatti spiegato: "Femminile sì, ma veramente pulita, leggera, pura: solo colori chiari. Voglio dare importanza più alle parole del testo che all'outfit. Non è per me il Sanremo dei colori, voglio che tutto si concentri sulla profondità della canzone".

Serena Brancale

Serata dopo serata l'abbiamo vista davvero trasformata rispetto alla precedente edizione della kermesse, in cui aveva puntato sui colori, sulle paillettes, su outfit davvero sgargianti e vistosi, perfetti per "Anema e Core". Stavolta la scelta è caduta su abiti di tutt'altro tipo, molto più rigorosi ed essenziali, fino al culmine della serata finale, quando si è esibita con un abito che apparteneva proprio a sua madre. È stato come chiudere il cerchio, per sigillare ancora di più il suo omaggio e portare con sé sua madre (a sua volta cantante) su quel palco così importante.