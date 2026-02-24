Il testo e il significato di Qui con me di Serena Brancale a Sanremo 2026: una poesia per la madre scomparsa

Serena Brancale, via Sanremo 2026

Serena Brancale sarà una delle 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Qui con me". Per l'artista di origini baresi classe 1989 si tratta della terza partecipazione sul palco dell'Ariston, dopo l'esordio nel 2015 nella sezione Nuove Proposte con "Galleggiare". Arriverà dopo 10 anni anche la prima presenza nella categoria Big con "Anema e core", diretta dalla sorella Nicole Brancale, maestra d'orchestra. La canzone si classifica solo al 24° posto nella classifica finale, ma diventa uno dei tormentoni estivi, venendo anche certificata disco di platino FIMI. Per "Qui con me", Brancale ha collaborato da un team composto da Noemi e Alfredo Bruno, Salvatore Mineo, ma anche Carlo Avarello e Fabio Barnaba.

"Qui con me", il brano di Serena Brancale a Sanremo 2026 è una dedica "alla persona più importante della sua vita", come ha detto ai microfoni di Rai Play. Una dedica alla madre, scomparsa a ottobre 2020 e a cui proprio la cantante aveva dedicato queste parole in un post su Instagram: "Sarò la tua voce. Le tue mani, il tuo orgoglio. E sarò forte. Te lo prometto. Più forte di prima. Forte come solo tu eri. Ciao Luce mia, amore mio infinito". Ed è possibile sin da subito notare nel brano i chiari riferimenti, quando nel silenzio sente la sua voce o come poco prima, quella canzone alla radio, le avrebbe fatto ricordare quell'amore che "non passerà mai".

La cantante sottolinea la somiglianza caratteriale con la donna, sottolineando che scalerebbe anche la terra e il cielo per poterla abbracciare ancora una volta, ora. Nei momenti finali, un attimo di realizzazione, quando canta: "Quanta vita ruba il tempo, oltre i limiti ti sento, so che sei ancora qui con me".

Intercettata dai microfoni di RaiPlay, la cantante ha descritto così "Qui con me": "È una lettera alla persona più importante della mia vita. Ogni volta che canto questo brano mi emoziono fortemente. Ritorno più serena, consapevole e felice di raccotnare qualcosa di autentico".