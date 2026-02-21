Serena Brancale a Sanremo 2026: il ritorno con la dedica “alla persona più importante della mia vita”

Serena Brancale, Sanremo 2026

Serena Brancale sarà una delle 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Qui con me". Per l'artista di origini baresi classe 1989 si tratta della terza partecipazione sul palco dell'Ariston, dopo l'esordio nel 2015 nella sezione Nuove Proposte con "Galleggiare". Arriverà dopo 10 anni anche la prima presenza nella categoria Big con "Anema e core", diretta dalla sorella Nicole Brancale, maestra d'orchestra. La canzone si classifica solo al 24° posto nella classifica finale, ma diventa uno dei tormentoni estivi, venendo anche certificata disco di platino FIMI.

Serena Brancale comincia sin da giovanissima la sua carriera da cantante, laureandosi in canto jazz al Conservatorio Piccinni di Bari: nel frattempo incide due dischi per il progetto Camera Sound, prima di creare nel 2011 il Serena Branquartet. Proverà anche una piccola strada nel mondo dei talent televisivo, venendo eliminata da Simone Ventura nelle selezioni di X Factor. Dopo la partecipazione nella sezione Nuove Proposte di Sanremo, pubblica anche l'album omonimo "Galleggiare", seguito nel 2019 da "Vita da artista" e nel 2022 da "Je so accussì".

La ribalta nazionale arriva nel 2024 con "Baccalà", in cui Brancale canta in dialetto barese, abbracciando una nuova strada bailefunk: la canzone rimane per 6 settimane consecutive nella Top 10 della Viral 50 Italia di Spotify, raccogliendo tuttora 5 milioni di streaming su Spotify. Saranno però "Anema e core" e "Serenata" con Alessandra Amoroso a regalarle il successo estivo negli ultimi due anni, con quasi 80 milioni di streaming su Spotify.

Serena Brancale sarà una delle 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026. Intercettata dai microfoni di RaiPlay, la cantante ha descritto così "Qui con me": "È una lettera alla persona più importante della mia vita. Ogni volta che canto questo brano mi emoziono fortemente. Ritorno più serena, consapevole e felice di raccotnare qualcosa di autentico".