Anema e core di Serena Brancale, il testo e il significato della canzone a Sanremo 2025

Serena Brancale si presenta al Festival di Sanremo 2025 con la canzone Anema e core. Si tratta dell'esordio da concorrente big per la cantante pugliese, dopo l'esordio nella sezione Nuove Proposte nel 2015.

A cura di Vincenzo Nasto

Serena Brancale, Sanremo 2025

Serena Brancale si presenta al Festival di Sanremo 2025 con la canzone Anema e core. Si tratta dell'esordio da concorrente big per la cantante pugliese, dopo l'esordio nella sezione Nuove Proposte nel 2015 con Galleggiare. Hanno lavorato al brano anche Federica Abbate, Jacopo Ettorre, Manuel Finotti e Nicola Lazzarin. Qui il testo e il significato di Anema e core.

Il testo di Anema e core di Serena Brancale

Ti penso tra le vie

E quando vedo le scie

Delle barche in questo mare.

Carpe diem,

Domani le tue bugie

Non le voglio più ascoltare.

La mia anima canta,

È una camicia bianca

Che mi sventola addosso. (Oh eh)

Stanotte saremo due stelle del cinema,

Italo-americano.

Dammi un bacio su un taxi cabrio,

Un bacio

Che s’adda veré, s’adda da veré, s’adda da veré.

Baby I love u, Nenné ti amo,

Non lo so se ti suonerà neo-melodico,

Ma stanotte ti dedico:

Anema e core.

A A A,

Perché metti questa cassa dritta?

Io con te vorrei ballare salsa,

Tipo soli soli sulla Rambla

Maria Callas canta! (Lazzì)

Cosa vuoi davvero, soldi o libertà?

Che ti saluti dal balcone la città?

L’eleganza viene dal basso, come il jazz.

Stanotte saremo due stelle del cinema,

Italo-americano.

Dammi un bacio su un taxi cabrio,

Un bacio

Che s’adda veré, s’adda da veré, s’adda da veré.

Baby I love u, Nenné ti amo,

Non lo so se ti suonerà neo-melodico,

Ma stanotte ti dedico:

Anema e core,

Anema e core,

Anema e core,

Anema e core.

Italo-americano.

Dammi un bacio su un taxi cabrio,

Un bacio

Che s’adda veré, s’adda da veré, s’adda da veré.

(Brà)

Pccè io e tè

Sim na cosa sola,

Sim du facce della stessa luna.

Com sta collana che porta fortuna,

Bra ù sà, marioul.

Nan zi dann’ adenza a nsciun’.

Tu sta cummè p’ fa l’amore,

Io vogghj attè, anema e core.

Italo-americano.

Dammi un bacio su un taxi cabrio,

Un bacio

Che s’adda veré, s’adda da veré, s’adda da veré.

Baby I love u, Nenné ti amo,

Non lo so se ti suonerà neo-melodico,

Ma stanotte ti dedico:

Anema e core,

Anema e core,

Anema e core,

Anema e core.

Italo-americano,

Dammi un bacio su un taxi cabrio,

Un bacio

Che s’adda veré, s’adda da veré, s’adda da veré.

Lazzì

Il significato di Anema e core

Serena Brancale è tra le protagoniste sul palco del Festival di Sanremo 2025: per l'esordio assoluto da concorrente Big, la cantante pugliese si esibisce con Anema e core. Una canzone a cui hanno lavorato anche Federica Abbate, Jacopo Ettorre, Manuel Finotti e Nicola Lazzarin. Un brano che, come nel successo di Baccalà, riprende anche il dialetto nel testo: al centro la descrizione di un'energia particolare, di quella che ti permette di vivere tutto e subito, di cogliere l'attimo. Nell'intervista disponibile su Rai Play, l'autrice racconta così il brano: "Sono passati 10 anni di concerti, responsabilità, studio e esperimenti. Anema e core è uno stile di vita, un’attitudine alla vita, a vivere bene le cose di pancia, ma con senno, con coscienza, un po’ come l’attitudine che avrò per il Festival di Sanremo. Ritorno al festival con il brano giusto perché parla di attitudine, quella che dovremmo avere quando saliamo sul palco per dare tutta la nostra forza e passione mentre cantiamo".