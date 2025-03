video suggerito

Né Olly, né Corsi, su TikTok domina Giorgia: i dati sul social premiano anche Settembre Sono passati 31 giorni dalla fine di Sanremo 2025 ed è possibile fare un primo bilancio della performance dei brani del Festival su TikTok: in vetta Giorgia con La Cura Per Me, sorpresa Settembre con Vertebre.

A cura di Vincenzo Nasto

Giorgia e Settembre, Sanremo 2025

A poco più di un mese dalla fine del Festival di Sanremo 2025, è tempo dei primi bilanci, non solo sugli ascolti dei brani in streaming e i confronti con la passata edizione della kermesse. E anche mettendo da parte i confronti nel numero di certificazioni, è interessante capire come i brani abbiano performato su TikTok, una piattaforma che, insieme alle dinamiche del FantaSanremo, ha ampliato ancora di più il racconto del Festival musicale. Basti pensare solo alla scorsa edizione, quando proprio la combinazione tra la serata Cover e TikTok permise la riscoperta al grande pubblico di La Rondine di Pino Mango, ma anche del compianto Pino D'Angio, ospite dei Bknr44 con la cover di Ma Che Idea. Senza dimenticare il grande successo dei Ricchi e Poveri con Ma Non Tutta La Vita. Anche quest'anno i numeri ci suggeriscono un buon rapporto con la serata Cover, in cui regna la nuova versione di Bella Stronza di Fedez e Marco Masini, ma i numeri più consistenti arrivano dai brani in gara. I dati riportati si rifanno alle versioni originali dei brani, pubblicate dagli artisti sulla piattaforma, e non sono stati agglomerati ai numeri ottenuti da cover e/o riproduzioni non verificate.

Giorgia stacca tutti, la sorpresa è Settembre con Vertebre

Per esempio, La Cura Per Me di Giorgia è il brano che ha notevolmente distaccato tutti gli altri 32 concorrenti in gara a Sanremo 2025. Nella raccolta infatti, sono stati inseriti anche i 4 partecipanti nella sezione Nuove Proposte, che hanno visto il trionfo assoluto di Settembre. Proprio il giovane cantautore napoletano è la sorpresa di questo Festival di Sanremo, entrando nella top 10 dei brani più utilizzati sulla piattaforma, superando anche nomi del calibro di Elodie, The Kolors e i finalisti Brunori Sas e Simone Cristicchi. Subito prima di lui, al 7° posto finale c'è Mille vote ancora di Rocco Hunt con 23,1mila video con il suono in sottofondo, mostrando ancora una volta la capacità da hitmaker del giovane autore salernitano.

@andreasettembre È commovente 🥹 VERTEBRE esce martedi 19, ci vediamo a Sanremo Giovani 🫂 ♬ VERTEBRE – SETTEMBRE

Dove si posiziona Olly e il salto di Cuoricini dei Coma_Cose

Ma andiamo a vedere la top 5 di questa classifica: come detto, spicca al primo posto La Cura Per me di Giorgia con 170mila utilizzi, mentre subito dietro la rivelazione di Sanremo 2025, ovvero Lucio Corsi con Volevo Essere Un Duro. La canzone dell'autore maremmano è stata utilizzata in oltre 91mila video, mentre subito sotto arrivano Serena Brancale con Anema e Core a 86mila e Cuoricini dei Coma_Cose a 49mila. La prima, anche influenzata dalla coreografia lanciata dalla stessa autrice barese, è stata per una settimana anche al secondo posto tra i brani più utilizzati di Sanremo 2025. Mentre Cuoricini dei Coma_Cose ha vissuto anche un momento di riconoscibilità internazionale, quando solo poche settimane fa, la canzone è stata oggetto di un video da parte dell'imprenditrice ed ex adult star Mia Khalifa in un suo video sulla piattaforma.

La coreografia di Carlos Diaz sulle note di Chiamo io Chiami tu di Gaia

Ultimo nella top 5 è la canzone vincitrice del Festival di Sanremo, Balorda Nostalgia di Olly con 41mila video. Subito dietro Fedez al 6° posto con Battito, troviamo proprio la coppia formata da Rocco Hunt e Settembre. I due autori campani collezionano rispettivamente 23,1 e 23mila video con la loro canzone in sottofondo. Menzione speciale per Gaia e la sua Chiamo Io, Chiami Tu, che grazie alla coreografia del ballerino spagnolo Carlos Diaz ha fatto un grande passo in avanti, occupando la 10° posizione, preceduta da Amarcord di Sarah Toscano. Il ballerino aveva anche preparato la coreografia di Tuta Gold di Mahmood a Sanremo 2024. Qui la classifica generale.

Classifica di utilizzo dei brani di Sanremo 2025 su TikTok

Giorgia – La cura per me 170mila Lucio Corsi – Volevo essere un duro 91mila Serena Brancale – Anema e core 86mila Coma_Cose – Cuoricini 49mila Olly – Balorda nostalgia 41mila Fedez – Battito 23,6mila Rocco Hunt – Mille volte ancora 23,1mila SETTEMBRE – Vertebre 23mila Sarah Toscano – Amarcord 18mila Gaia – Chiamo io chiami tu 17,4mila The Kolors – Tu con chi fai l’amore 16,3mila Tony Effe – Damme ‘na mano 15,7mila Elodie – Dimenticarsi alle sette 15mila Shablo feat. Gue, Joshua e Tormento – La mia parola 9,5mila Noemi – Se ti innamori muori 9,3mila Francesco Gabbani – Viva la vita 9mila Rose Villain – Fuorilegge 8,2mila Achille Lauro – Incoscienti giovani 5mila Modà – Non ti dimentico 4,8mila Marcella Bella – Pelle diamante 4,3mila Bresh – La tana del granchio 4,1mila Brunori SAS – L’albero delle noci 3,9mila Irama – Lentamente 3,8mila Willie Peyote – Grazie ma no grazie 2,1mila Clara – Febbre 1,8mila Rkomi – Il ritmo delle cose 1,6mila Alex Wyse – Rockstar 1.5mila Simone Cristicchi – Quando sarai piccola 1000 Francesca Michielin – Fango in paradiso 894 Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore 690 Joan Thiele – Eco 702 Vale Lp e Lil Jolie – Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore 150 Maria Tomba – Goodbye (voglio good vibes) 111