Chi è Carlos Diaz, coreografo di Chiamo io chiami tu di Gaia e Tuta Gold di Mahmood: i suoi passi virali Chi è Carlos Diaz Gandia, coreografo di Mahmood, Gaia e Tony Effe. È lui l'ideatore dei passi di hit come Tuta Gold e Sesso e Samba. A dare immensa popolarità a Diaz è stato il video, virale sui social, mentre guida Gaia nella coreografia di Chiamo io chiami tu, brano con cui la cantante ha gareggiato al Festival di Sanremo 2025.

Carlos Diaz Gandia, coreografo di Gaia, è riuscito a rubare la scena alla cantante. Il video in cui viene ripreso mentre guidava l'artista nella preparazione della performance, infatti, ha fatto il giro dei social, trasformandolo in una star. A colpire gli utenti del web è stato il modo in cui dava il tempo, battendo le mani e riproducendo suoni onomatopeici che suonano così: "shop, shap, taka tà, tiki tà, boom".

La coreografia di Carlos Diaz per Gaia: il video è virale

Il video del backstage della coreografia di Gaia, in gara a Sanremo con il brano Chiamo io, chiami tu ha conquistato gli utenti sui social. Nelle immagini si vede in primo piano il coreografo della cantante intento a dare il tempo all'artista a suon di "tiki tà, taka tà", una "melodia" che è diventa una sorta di tormentone. Tra i commenti si legge: "Questo sono io quando dico cosa non va nel motore della macchina", "Mi sta già simpatico, non ha detto una parola sensata".

Chi è Carlos Diaz Gandia, l'autore della coreografia Tuta Gold

Carlos Diaz Gandia non è uno sconosciuto. Il coreografo, che vanta workshop in Italia, Spagna, Svezia, Francia, Regno Unito, Germania, Norvegia e Irlanda, è anche autore del balletto Tuta Gold di Mahmood. Prima di Chiamo io chiami tu, infatti, i suoi passi per il brano che l'artista portò in gara al Festival di Sanremo 2024 (e che ha riproposto nell'edizione di quest'anno in cui è stato ospite) avevano già conquistato tutti. Carlos Diaz Gandia è fondatore e CEO dell'Home Dance Studio di Valencia, centro per la formazione e la diffusione della cultura hip-hop e della danza urbana.

Oltre ai diversi premi ricevuti, vanta anche collaborazioni con Will Smith, Lola Indigo, Nathy Peluso e Tony Effe. È lui che ha ideato le mosse di Sesso e Samba, hit estiva del rapper romano e di Gaia.