Carlos Diaz Gandia, coreografo di Gaia, “agitato” a Che tempo che fa: arriva l’inaspettata proposta di Fabio Fazio

A cura di Daniela Seclì

Carlos Diaz Gandia, coreografo di Gaia e di altri artisti come Mahmood, è stato ospite della puntata di Che tempo che fa trasmessa domenica 9 marzo sul Nove. Prima ha ballato con Gaia sulle note di Chiamo io chiami tu, riportando in scena la coreografia diventata virale su TikTok. Poi, si è raccontato un po'. Ciliegina sulla torta, l'inaspettata proposta di Fabio Fazio.

Carlos Diaz Gandia si racconta dopo la coreografia virale di Chiamo io chiami tu

Carlos Diaz Gandia, ospite di Che tempo che fa, ha ammesso di essere particolarmente emozionato: "Ragazzi sono un po' agitato perché l'italiano non è la mia lingua, non voglio dire niente di sbagliato". Cristiano Malgioglio si è offerto di aiutarlo, proponendogli di parlare in spagnolo perché ci avrebbe pensato lui a tradurre le sue dichiarazioni. Il coreografo, tuttavia, ha voluto cimentarsi con l'italiano:

Gaia è una delle artiste più belle sia a livello personale che di movimento. Ha un potenziale pazzesco. Lavorare con artiste così è un regalo per me. Se ho inventato io la sua coreografia? Sì, sono stato io. Mahmood è stato il primo artista con cui ho lavorato in Italia. Risale a quattro anni fa. E da allora abbiamo fatto tutti i progetti insieme. Anche la coreografia di Tuta Gold è mia.

Gaia, allora, ha precisato che la loro collaborazione ha avuto inizio con la hit Sesso e Samba.

La proposta inaspettata di Fabio Fazio

Fabio Fazio ha svelato un retroscena: "Oggi alle prove gli ho detto ‘Guarda che tu devi venire ogni tanto in trasmissione e devi fare parte del cast, dobbiamo fare dei corsi di ballo per Simona Ventura e anche per Paolantoni'. Lì c'è il produttore, scritturiamo, ti aspetto". Il coreografo ha replicato: "Tutti possiamo ballare, il ballo è un istinto. Tu no? Vediamo, magari la prossima volta balli anche tu". Fazio ha commentato: "Quando farò l'ultima puntata della mia vita, ballo e mi ritiro". Carlos Diaz Gandia tornerà presto a Che tempo che fa: "Prometto che torno, sono in Italia praticamente tutti i giorni quindi…". Intanto lo attende il tour con Will Smith.