Fabio Canino: “Ballando vero show, Amici sembra una palestra. A 61 anni amo Emanuele, stilista di 32 anni”

Fabio Canino si è raccontato in un'intervista. Ballando con le stelle, a suo dire, ripartirà il 27 settembre ed è pronto a tornare in giuria con Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. Canino non ha dubbi, il programma di Milly Carlucci è il vero show del sabato sera:

È il vero show del sabato sera con le luci, il balletto e l’atmosfera giusta. Con tutto il rispetto, lo studio di Amici sembra una palestra, i giovani sono vestiti male, c’è il neon… Noi abbiamo un'altra qualità. E ospitiamo inserimenti di modernità e inclusione mai visti prima: trans, drag, due uomini insieme, una ballerina senza una gamba. Ballando è il programma più aperto della tv italiana.

Fabio Canino ritiene che sia difficile per un omosessuale lavorare in TV

Fabio Canino, in un'intervista rilasciata ad Andrea Scarpa per il Messaggero, ha raccontato che dopo il flop del suo programma "Votantonio" ha proposto altre idee in Rai: "Però se anni fa era normalissimo che un conduttore fosse gay, adesso è motivo – diciamo così – di discussione. Siamo tornati molto indietro". E ha continuato:

Non solo con questa nuova dirigenza, da tempo. Per andar bene devi essere un gay di regime, il giullare di corte. Quello riconoscibile e caricaturale, uno che rassicura. Come Cristiano Malgioglio? Sì, certo.

Ha trovato l'amore con Emanuele: stanno insieme da tre anni

Fabio Canino ha colto l'occasione per parlare d'amore. Tre anni fa ha conosciuto Emanuele, uno stilista di 32 anni. Tra loro è nato un sentimento:

Ha insistito per un mese telefonando tutti i giorni e poi è successo. Andava così bene tutto che dopo un po’ una mia carissima amica l'ha fatto seguire. Niente. Nessuna magagna. Stiamo insieme da tre anni, lui si è trasferito da Rimini a Roma e abitiamo a casa mia. Per me è la prima convivenza. È tutto nuovo: ascolto di più e sono diventato più accondiscendente. Ho imparato a dire noi.

Nessuna unione civile all'orizzonte però: "Il mio compagno ha 32 anni, è troppo giovane. Lui vorrebbe, ma perché rovinargli la vita? Va bene così".