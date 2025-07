Fabio Caressa: “Benedetta Parodi è bella, intelligente, circondata da una luce bianca. Da due anni sono in terapia”

Fabio Caressa si è raccontato in un'intervista. Il giornalista ha spaziato dalla lunga storia d'amore con Benedetta Parodi al ricorso alla terapia, che rivendica con orgoglio perché ritiene sia arrivato il momento di lasciarsi alle spalle pregiudizi ormai superati.

Fabio Caressa e Benedetta Parodi sono sposati da 26 anni

Fabio Caressa ha rilasciato un'intervista a Concetto Vecchio per Repubblica. Il giornalista ha parlato della sua vita privata. Ha tre figli: Matilde che oggi ha 23 anni, Eleonora che ne ha 21 e Diego, il terzogenito, che ha 16 anni. Dal 1999, dunque da 26 anni, è sposato con Benedetta Parodi. Quanto al segreto di un amore così longevo ha dichiarato:

Non ci deve essere gelosia, sennò sei morto. Poi rispetto dei modi e dei tempi dell’altro. Però alla base ci dev’essere una quasi totale comunanza di valori, i fondamentali devono essere gli stessi. I nostri valori? Direi la famiglia non intesa come famiglia tradizionale, ma gruppo di persone che si vogliono bene.

Quindi ha svelato cosa lo ha colpito di sua moglie quando l'ha conosciuta: "Aveva una sorta di aura di luce bianca che la circondava, una cosa che andava al di là del fatto che fosse bella, intelligente”.

Da due anni è in terapia

Fabio Caressa ha raccontato che da due anni è in terapia: "Non sono uno tranquillo. Ci sto lavorando, sono in terapia da due anni. Lo dico con orgoglio perché quelli della mia generazione sentono ancora lo stigma dell’analisi…”. Ha iniziato questo percorso poco prima di partecipare a Pechino Express: "Volevo essere certo, in quella circostanza un po’ stressante, di creare una relazione efficace con mia figlia, e con tutti i miei figli in realtà”. Quindi ha spiegato perché la terapia si è rivelata fondamentale per lui: