Bendetta Parodi e Fabio Caressa dimenticano il loro anniversario di matrimonio: “Non ci smentiamo mai”

L'11 luglio è una data speciale per Fabio Caressa e Benedetta Parodi, che in questo giorno festeggiano il loro anniversario di matrimonio. La coppia, però, ha rivelato che anche quest'anno, come spesso accade, si sono dimenticati della ricorrenza.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa festeggiano 26 anni di matrimonio

Sulle storie Instagram di Benedetta Parodi è apparso un video in cui ha racco ha raccontato come, anche quest'anno, lei e suo marito si siano dimenticati di una ricorrenza speciale: "Comunque non ci smentiamo mai. Ci ha appena mandato un messaggio vocale la nostra carissima amica dicendo: ‘Amici miei, buon anniversario'. E in effetti oggi è l'11 luglio, giorno del nostro anniversario". E ancora: "Ce n'eravamo completamente dimenticati". "Come tutti gli anni" ha aggiunto Caressa. La conduttrice ha anche raccontato di aver chiesto a sua figlia se fosse effettivamente l'11 luglio, ma semplicemente perché aveva bisogno di controllare la scadenza del latte. Poco dopo, sui profili social di Fabio e Benedetta, è apparso anche un selfie insieme in cui i due appaiono sorridenti: "26 anni di matrimonio… e non sentirli! Anche perché ce lo dimentichiamo sempre!"

La storia d'amore tra Fabio Caressa e Benedetta Parodi

L'anno scorso Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno festeggiano le nozze d'argento. I due si sono conosciuti nel 1997 a Tele+, dove entrambi stavano iniziando a muovere i primi passi nel mondo della televisione. Intervistata da Fanpage.it, Bendetta Parodi aveva rivelato:

Le fondamenta, che sostengono il matrimonio, sono quelle su cui siamo veramente allineanti. Per il resto abbiamo gusti e passioni diverse, ci confrontiamo e scontriamo abbastanza e penso che sia un po' il segreto del nostro matrimonio. Ci sosteniamo anche uno con l'altra, qualsiasi cosa accada e cerchiamo di trasmettere questo valore anche ai nostri figli.

Si sono sposati l'11 luglio del 1999 e nel 2002 sono diventati genitori di Matilda, nel 2004 di Eleonora e nel 2009 di Diego.