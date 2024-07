Fabio Caressa e i 25 anni di matrimonio con Benedetta Parodi: “Sembra ieri, ti risposerei ogni giorno”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Benedetta Parodi e Fabio Caressa festeggiano 25 anni di matrimonio. Per l'occasione, il noto telecronista sportivo ha pubblicato sui social un video con le foto più belle del loro matrimonio, accompagnato da una romantica dedica d'amore. Insieme sono diventati genitori di tre figli, Matilde, Eleonora e Edoardo. "Sembra ieri, invece sono 25 anni che ti amo", ha scritto.

La dedica di Fabio Caressa a Benedetta Parodi

Fabio Caressa ha ripercorso i 25 anni passati con Benedetta Parodi raccontandoli in una serie di scatti pubblicati sul suo profilo Instagram. "Mi sembra ieri che ho fatto finta di perdere un aereo per andare per la prima volta a cena con te, invece sono passati 25 anni”, ha scritto il noto telecronista. I due sono convolati a nozze l'11 luglio 1999: "Mi sembra ieri che ci siamo detti ‘sì’ in cima a quella scala dalla quale stavamo per cadere. E invece sono passati 25 anni”. Insieme hanno costruito la loro famiglia, che oggi conta tre figli: "Mi sembra ieri la prima volta che ho tenuto in braccio Matilde, Eleonora e Diego”. E poi continua:

Sembra non essere passato neanche un giorno dalla prima volta che siamo entrati nella nostra casa, che poi è diventata la nostra casa per sempre o da quando abbiamo fatto il nostro primo viaggio insieme negli Stati Uniti. Ti ricordi? Un viaggio con una macchina sgangherata e con una lira a cercare Travel Lodge più a buon mercato del mondo.

Anche se il tempo è passato, Caressa è sempre più innamorato di Benedetta Parodi: "Mi sembra ieri che ti ho detto la prima volta che ti amo, mi sembra ieri che ti ho detto l’ultima volta che ti amo". Come si vede da alcune immagini su Instagram, hanno festeggiato le nozze d'argento con una cena in famiglia, spegnendo una candelina rosa e una azzurra e, sulla torta, il numero 25.

