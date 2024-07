video suggerito

Francesca Barra per i 50 anni di Claudio Santamaria e per il loro anniversario: “Orgogliosa di te” Claudio Santamaria ha compiuto 50 anni, il compleanno è stato preceduto da un altro traguardo importante: 7 anni di matrimonio con Francesca Barra. La moglie gli ha dedicato parole d’amore sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grandi festeggiamenti per Francesca Barra e Claudio Santamaria, ieri l'anniversario di matrimonio e oggi 50 anni per l'attore. La giornalista ha condiviso sui social alcuni scatti insieme al marito, corredati da una lunga dedica in cui esprimeva tutto il proprio amore: "Grazie per tutto ciò che abbiamo costruito e per tutto quello che ancora – fortunatamente – sogniamo, sogniamo".

La dedica di Francesca Barra per Claudio Santamaria: "Buon anniversario di matrimonio amore mio"

Il 21 luglio del 2024 ha segnato un traguardo importante per la coppia composta da Francesca Barra e Claudio Santamaria, che hanno festeggiato sette anni di matrimonio. Per l'occasione hanno trascorso una giornata al mare, sull'Isola di Palmarola. Sui profili social della giornalista sono apparse alcune foto di quei momenti, ma non solo. Nel carosello condiviso su Instagram anche le immagini delle loro nozze. A corredo degli scatti, una lunga dedica:

C'è solo una domanda che dobbiamo farci (e solo noi): lo rifaresti? Ed è sempre e solo sì la risposta. Buon anniversario di matrimonio amore mio, per quelle piccole e insieme enormi sfide che affrontiamo uniti. Grazie per tutto ciò che abbiamo costruito e per tutto quello che ancora – fortunatamente – sogniamo, sogniamo.

Claudio Santamaria compie 50 anni, la dedica della moglie: "Con tutto l'amore che ho, con le rughe e i capelli bianchi che verranno"

Anche per i 50 anni di Claudio Santamaria, Francesca Barra è tornata sui social per dedicargli un pensiero. "Auguri bene mio per i tuoi 50 anni. Ti conosco da quando eri adolescente: quanta strada hai fatto con lo stesso spirito indomito! – scrive la giornalista – Sempre più orgogliosa di ogni tuo passo e di esserti accanto. Con tutto l’amore che ho, con le rughe e i capelli bianchi che verranno". I due si sono conosciuti da ragazzini, al mare, per poi rincontrarsi a Roma nel 2017. "Dopo un evento teatrale, siamo finalmente usciti a cena: lei si è mangiata mezzo menu e insieme abbiamo scoperto una familiarità reciproca – raccontava Santamaria al settimanale Oggi – Non solo perché ci conosciamo da bambini, ma perché c’è tra noi un legame sotterraneo molto forte".