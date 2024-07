video suggerito

Simona Ventura e Giovanni Terzi sposi il 6 luglio, lui: "Voglio la sua felicità, è il regalo più bello della mia vita" Giovanni Terzi e Simona Ventura sono pronti a diventare marito e moglie. Il giornalista ha avuto parole dolcissime per la sua compagna. La testimone di nozze della conduttrice sarà Milly Carlucci. Tutti i dettagli della cerimonia che si terrà a Rimini.

A cura di Daniela Seclì

Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposeranno sabato 6 luglio presso il Grand Hotel Rimini. Hanno scelto Rimini come location perché hanno entrambi dei bei ricordi legati a quella località, tra vacanze e momenti d'infanzia. Nonostante il matrimonio sia sabato, i festeggiamenti sono già iniziati. Il 26 giugno, infatti, la coppia ha dato una grande festa a Milano con oltre 600 invitati. La promessa di matrimonio celebrata da Stefano Bonaccini, presidente della regione, e il conseguente party con 200 invitati si terrà in Romagna. La coppia ha svelato tutti i dettagli in un'intervista rilasciata al settimanale Chi e Giovanni Terzi ha confidato: "Simona è una leva decisiva, sono nelle sue mani e per me la cosa più importante è che Simona sia felice".

Simona Ventura ha scelto Milly Carlucci come testimone di nozze

Giovanni Terzi ha scelto come testimone Marco Di Terlizzi, suo migliore amico. Simona Ventura, invece, ha deciso di avere al suo fianco una collega che considera una persona speciale: Milly Carlucci. La conduttrice ha svelato perché la scelta è ricaduta proprio sul noto volto televisivo:

Ho scelto Milly Carlucci che mi è stata vicina e mi ha dato grandi opportunità. Siamo diventate amiche, confidenti, ha capito i miei momenti difficili e, visto che la proposta di matrimonio è avvenuta a Ballando con le stelle e Milly ne è stata la prima testimone, mi piaceva che lo fosse anche a Rimini.

Il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi, i dettagli della cerimonia

Simona Ventura e Giovanni Terzi sposi il 6 luglio

Simona Ventura ha raccontato che con Giovanni Terzi si attengono a un principio ben saldo: "Nessuno dei nostri figli deve restare indietro". E così hanno creato una splendida famiglia allargata. La conduttrice con il suo compagno ha avvertito finalmente la sensazione di poter essere se stessa, di potergli raccontare non solo il bello ma anche il brutto della sua vita, nella certezza che Giovanni Terzi avrebbe saputo accogliere anche gli spigoli del suo vissuto. Il 6 giugno celebreranno questo grande amore. Simona Ventura ha raccontato:

Verso sera ci sarà la cerimonia officiata da Stefano Bonaccini, lui e sua moglie Sandra sono nostri amici, e ci saranno tanti ospiti. Per decidere gli invitati ci siamo dati un metodo: abbiamo riunito le nostre rubriche telefoniche ed erano 9800 nomi. Poi, considerando che alcuni amici erano comuni, siamo scesi a seimila. Abbiamo deciso di fare un'unica festa che parte a Milano e prosegue a Rimini: c'è un filo rosso dato dalle sculture luminose di Marco Lodola, dai video wall di Sergio Pappalettera. Il racconto è una festa unica, a Rimini ci sarà il momento della celebrazione della promessa di matrimonio che sarà riservata, poi proseguiremo con una cena e un party.

L'amore tra la conduttrice e il giornalista

Simona Ventura e Giovanni Terzi

Dopo sei anni d'amore, dunque, Giovanni Terzi e Simona Ventura diventeranno marito e moglie. Il giornalista ha avuto parole bellissime per la sua compagna e ha espresso gratitudine alla sua ex che lo lasciò permettendogli di conoscere poi la donna della sua vita:

Io sono vedovo, la mia prima moglie, che ho sposato in chiesa, è mancata alcuni anni fa, poi mi sono sposato con la mamma del mio secondo figlio, e sono stato lasciato. Ogni volta le dico "Mi hai fatto il regalo più bello" perché dopo quattro anni ho conosciuto Simona, che è il regalo più bello della mia vita. Il filo conduttore del nostro amore è così intenso e profondo perché io so che Simona ha tanto amato e Simona sa che io ho amato. […] Simona è una leva decisiva, sono nelle sue mani e per me la cosa più importante è che Simona sia felice.