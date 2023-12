Simona Ventura: “Con Stefano Bettarini finì anche per colpa mia. E ora sposo Giovanni Terzi” La conduttrice e concorrente di Ballando con le stelle al Corriere della Sera: “Rispetto Stefano Bettarini, vorrò sempre bene al padre dei miei figli”.

Simona Ventura con Stefano Bettarini e Giovanni Terzi

Simona Ventura ha rilasciato un'intervista a Chiara Maffioletti per il Corriere della Sera. La conduttrice e concorrente di Ballando con le stelle, ha ripercorso la sua vita privata, dalla fine del matrimonio con Stefano Bettarini alle nozze con Giovanni Terzi che saranno celebrate a luglio 2024:

Lui è un uomo che si fa amare, una persona che ti protegge con il suo carattere, ha sempre una soluzione per tutto. Non mi agita, mi tranquillizza. Io di mio sarei sempre in preda all'ansia.

Perché è finita con Stefano Bettarini

Era il 1998 quando Simona Ventura ha sposato Stefano Bettarini. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Niccolò e Giacomo. Nel 2004 si sono separati. Il divorzio è arrivato nel 2008. La conduttrice ha spiegato:

Lavoravo, volevo una famiglia, la felicità, un marito… se il mio matrimonio con Stefano è finito è stato anche per colpa mia. L'idea era quella del "siamo due contro il mondo" ma alla fine non siamo riusciti a barcamenarci tra tutto. Ma lo rispetto e vorrò sempre bene al padre dei miei figli. Tra l'altro oggi lui e Giovanni sono amici.

Il matrimonio con Giovanni Terzi

A luglio, Simona Ventura sposerà Giovanni Terzi. I due si sono conosciuti a una cena da amici. È stata la conduttrice a fare il primo passo, in un momento in cui credeva che non avrebbe più trovato l'amore: "Sono stata io a buttare l'amo. Alla cena lui mi aveva regalato il suo libro. Io mi sono fatta dare il suo numero e, il giorno dopo, gli ho scritto: "Giovanni, durante la notte ho letto il tuo libro, è molto intenso". Ovviamente non l'ho mai letto". E dopo qualche scossa di assestamento iniziale, sono riusciti a creare una famiglia allargata:

Oggi abbiamo una famiglia con cinque figli — tre miei e due suoi — in cui nessuno rimane indietro. Abbiamo lavorato tanto per questo: la gentilezza di Giovanni ha fatto la differenza. Lui con i miei figli è meraviglioso, si è fatto voler bene da loro e non era facile: erano molto protettivi con me e quindi non era semplice conquistare la loro fiducia ma lui con la sua dolcezza, con la perseveranza e la protezione ci è riuscito.