Simona Ventura e la paralisi facciale, l’amore di Giovanni Terzi: “Onorato di essere il tuo fidanzato, ti amo”

Simona Ventura si sta curando dopo la paralisi facciale che l’ha colpita in questi giorni. Sui social, le dolcissime parole del suo futuro marito Giovanni Terzi.

Simona Ventura ha condotto la puntata di Citofonare Rai2 di domenica 7 aprile, con la parte sinistra del volto bloccata. La conduttrice, nonostante questo problema di salute, non si è sottratta alla diretta. Attualmente si sta curando con il cortisone e le hanno assicurato che si tratta di un problema destinato a risolversi con il passare del tempo. Sui social, il romantico messaggio del suo futuro marito Giovanni Terzi.

Poco prima della puntata di Citofonare Rai2, trasmessa domenica 7 aprile, Simona Ventura ha pubblicato un video su Instagram che la ritraeva dietro le quinte, accolta dagli addetti ai lavori con un lungo applauso. Tra i tanti commenti piovuti sotto al post anche quello del suo compagno Giovanni Terzi: "Sono ogni giorno che passa più onorato di essere il tuo fidanzato. Ti amo". Simona Ventura e il suo compagno diventeranno marito e moglie il 6 luglio. Si sposeranno a Rimini e la lista comprende già mille invitati. Insomma, una cerimonia nel corso della quale, la conduttrice e Giovanni Terzi si circonderanno di tutte le persone che amano, per condividere con loro la gioia di questa unione.

Al Corriere della Sera, Simona Ventura ha spiegato che giovedì mattina si è svegliata e aveva la parte sinistra del viso bloccata. Dopo i controlli, è stata riscontrata la paralisi del settimo nervo cranico facciale. Alla conduttrice è stato assicurato che si tratta di una condizione transitoria e che con il tempo guarirà. Attualmente sta assumendo il cortisone:

Io non mollo mai, neppure morta. Poi mi hanno spiegato di che si tratta: non è nulla di neurologico, ci vuole solo tempo. Mi sto curando con il cortisone, almeno per una settimana. Sto prendendo anche un anti virale, perché potrebbe essere partita un’infiammazione. E anche vitamine.