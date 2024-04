video suggerito

Simona Ventura conduce Citofonare Rai2 con metà viso bloccato: “È transitorio, mai mollare” Nella puntata di domenica 7 aprile di Citofonare Rai2, Simona Ventura si è mostrata al pubblico con metà viso bloccato. “È assolutamente transitorio, succede. Mi sto curando, mai mollare”, ha rassicurato la conduttrice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

946 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Ho mezza faccia bloccata". Simona Ventura, nella puntata di domenica 7 aprile di Citofonare Rai 2, ha raccontato al pubblico che da un giorno ha metà viso paralizzato. La conduttrice, però, ha rassicurato tutti spiegando che è una condizione transitoria e che presto tornerà come prima.

Simona Ventura con una parte del viso bloccata: cosa è successo

"Mi puoi anche riprendere a piano americano, dovete sapere che da ieri ho mezza faccia bloccata", ha detto Ventura durante la puntata di Citofonare Rai2 di oggi, domenica 7 aprile, rivolgendosi al cameraman e togliendolo dall'imbarazzo di riprenderle il viso.

Poi, parlando con il pubblico, ha spiegato cosa è successo: "Non è niente di che, è il freddo. Mi sto curando". Sui suoi profili social ha rassicurato i fan: "Succede, l'importante è che è assolutamente transitorio. Mai mollare". Paola Perego, co-conduttrice e amica, in diretta ha aggiunto: "Sei bella lo stesso".

Il video prima della puntata e la preoccupazione dei fan

Simona Ventura aveva fatto preoccupare i fan già nel video pubblicato sui suoi profili social prima dell'inizio di Citofonare Rai2. La conduttrice si era mostrata mentre saltellava felice per i camerini e i più attenti avevano notato qualcosa di insolito nel suo viso, non capendo perché non riuscisse a muoverne una parte. Così, diversi utenti avevano commentato chiedendosi cosa le fosse successo, avanzando l'ipotesi di una paresi facciale, senza avere però una risposta. Ora sotto il post i commenti non sono più visibili e a fare chiarezza ci ha pensato la diretta interessata nel corso della trasmissione, rassicurando tutti i fan e non solo.