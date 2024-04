video suggerito

Simona Ventura a Che Tempo Che Fa da casa sua con il corno portafortuna: “È il momento di mostrarlo” La paresi facciale non ferma Simona Ventura, che dopo il suo abbandono a Citofonare Rai2 è comunque presente al tavolo di Che Tempo Che Fa, sebbene sia collegata a distanza. La conduttrice parla del suo problema al volto, ma lo fa in tono scherzoso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

La paresi facciale non ferma Simona Ventura, che nonostante l'abbandono in corsa di Citofonare Rai2, è stata ugualmente ospite di Che Tempo Che Fa, in collegamento con il programma durante il classico appuntamento con il tavolo. La conduttrice, che sta raccogliendo molte attestazioni d'affetto e stima da parte del pubblico per la sua scelta di andare comunque in onda nonostante i problemi al volto riscontrati negli ultimi giorni e visibile.

Simona Ventura a Che Tempo Che Fa nonostante i problemi fisici

Collegata a distanza, Simona Ventura ha avuto prima problemi con l'audio, rimanendo di fatto muta e scherzando sulla questione con un linguaggio dei gesti interpretato dagli altri ospiti presenti. Risolti i problemi tecnici, si è parlato brevemente di quanto le stesse accadendo e Ventura ha rappresentato alla perfezione la situazione mostrando un corno presente in casa sua, tipico portafortuna: "Direi che questo è il momento di mostrarlo".

Ventura abbandona Citofonare Rai2: "Devo riposare"

Simona Ventura è tornata in diretta a Citofonare Rai2 con metà del volto paralizzato. Dopo aver condotto l'intera puntata del programma in quelle condizioni sette giorni prima, a metà della puntata del 15 aprile Ventura ha deciso di abbandonare il programma lasciando Paola Perego da sola al timone. "Lasciatemi dire che la mia compagna di viaggio, nonché amica, è veramente stoica, perché nonostante abbia avuto questa paresi, che è una cosa non grave, che si risolverà, etc… è venuta comunque qui, ma adesso è in difficoltà. Non so quante donne dello spettacolo sarebbero comunque venute a lavorare così" ha detto Perego. Simona Ventura ha quindi dichiarato: "L’ho fatto, c’ho provato, però Paola mi sento di andare a riposo. Quindi so che farai benissimo anche senza di me".

Paresi facciale per Simona Ventura: "Io non mollo mai"

Simona Ventura lo scorso 8 aprile aveva spiegato la natura della sua paralisi facciale: "Mi sono svegliata con la parte sinistra bloccata, mi hanno spiegato di che si tratta. Non è nulla di neurologico, ci vuole solo tempo. Come si cura? Con il cortisone, almeno per una settimana. Sto prendendo anche un anti virale, perchè potrebbe essere partita un’infiammazione. E anche vitamine", le parole. "Io non mollo mai, neppure morta", aveva aggiunto, e il fatto che sia in onda oggi nonostante il problema lo dimostra.