La paresi facciale di Simona Ventura, aggiornamento sulle condizioni: "Serve un po' di tempo" Aggiornamenti sulle condizioni di salute di Simona Ventura e la sua paralisi facciale: "Io non mollo mai, neppure morta. Poi mi hanno spiegato di che si tratta: non è nulla di neurologico, ci vuole solo tempo".

Le ultime notizie sulle condizioni di salute di Simona Ventura, che ha sorpreso tutti nella puntata di domenica 7 aprile di Citofonare Rai2 quando si è presentata in studio con metà viso bloccato. Un momento assolutamente transitorio e, come ha spiegato in diretta, "non è niente di che, è il freddo, mi sto curando". Al Corriere della Sera, la conduttrice ha spiegato come e quando è successo: "Giovedì mattina mi sono svegliata con la parte sinistra bloccata. Ero a Roma con Giovanni (Giovanni Terzi, suo compagno, ndr) e mi sono spaventata". La conduttrice sta assumendo cortisone.

Come sta Simona Ventura: "Sto prendendo il cortisone, non mollo mai"

Simona Ventura ha raccontato di aver avuto la paralisi facciale nella mattina di giovedì: "Mi sono svegliata con la parte sinistra bloccata". Ha quindi fatto le analisi di rito che le hanno confermato una paralisi del settimo nervo cranico facciale. È andata in onda lo stesso: "Io non mollo mai, neppure morta. Poi mi hanno spiegato di che si tratta: non è nulla di neurologico, ci vuole solo tempo". La cura: "Con il cortisone, almeno per una settimana. Sto prendendo anche un anti virale, perchè potrebbe essere partita un’infiammazione. E anche vitamine".

Il video prima della puntata in cui mostra la paralisi facciale

Simona Ventura aveva pubblicato un video su Instagram poco prima di andare in onda con Citofonare Rai2 e proprio in quella breve clip era abbastanza evidente il problema al viso, tanto da scatenare i fan con le congetture più impossibili e fantasiose: "Paresi molto probabilmente causata dal Covid o dai vaccini, come è accaduto a molti". Ovviamente, Simona Ventura ha fatto bene a smentire tutto e a dire la sua in diretta, facilitando anche il compito alla regia. Tra i commenti, anche quello di Giovanni Terzi: "Sono ogni giorni che passa più onorato di essere il tuo fidanzato. Ti amo". I due si sposeranno molto presto, entro la fine dell'anno.