Innocence, la nuova serie turca: trama, cast e puntate su Canale 5

Da sabato 12 luglio su Canale 5 comincerà Innocence, la nuova serie turca che andrà in onda sabato e domenica dalle 14:30. Al centro della storia Bahar, una madre che cerca in tutti i modi di salvare la giovane figlia Ela da una relazione tenuta segreta.

Sabato 12 luglio comincia Innocence, una nuova serie turca che andrà in onda su Canale 5 nei weekend estivi. Le prime puntate verranno trasmesse, in prima visione assoluta, sabato 12 e domenica 13 dalle 14:30. La serie sarà visibile in streaming anche su Mediaset Infinity. Protagonista della storia è Bahar, una madre che cerca in tutti i modi di salvare la giovane figlia Ela da una relazione tenuta segreta.

La trama di Innocence, la nuova serie turca

Al centro della storia di Innocence la vita di Bahar, una madre che subisce un duro colpo quando sua figlia Ela, appena 19enne, si invaghisce dell'uomo sbagliato: si tratta di Ilker, il capo di suo padre, un uomo di 35 anni che sta per sposarsi. Bahar tenterà in ogni modo di allontanare sua figlia da lui, ma ogni tentativo si rivelerà inutile. Ela, dunque, si ritroverà a vivere un vero e proprio incubo, sentendosi sola e non compresa nemmeno dai suoi affetti più cari.

Il cast della serie turca di Canale 5

Nel cast della serie la protagonista è Deniz Çakır, che interpreterà Bahar, la madre di Ela. A dare il volto a quest'ultima ci sarà invece İlayda Alişan. Parteciperanno inoltre attori già noti al pubblico italiano per le loro interpretazioni in altre fiction di successo. Tra questi, Serkay Tütüncü, conosciuto per il ruolo di Ozan in Mr. Wrong – Lezioni d'amore, che vestirà i panni di Ilker. Presente anche Alayça Öztürk, che diede il volto a Julide in Terra Amara.

Ela e Ilker, protagonisti della serie turca Innocence

Quante puntate sono e quando finisce

La serie Innocence, che intratterà i weekend dei telespettatori per i prossimi weekend estivi, è composta da 13 puntate dalla durata di circa due ore ciascuna. Chi non potrà seguirle in Tv, potrà recuperarle in streaming su Mediaset Indinity.

Da una scena di Innocence

Dove è stata girata Innocence

Innocence è stata girata tra Istanbul, con alcune scene nella villa d'epoca ottomana Atlı Köşk, Emirgan, dove ha vissuto con la famiglia il tycoon e filantropo Sakıp Sabancı, e la provincia di Kocaeli.