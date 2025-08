La notte nel cuore non va in onda domenica 10 agosto per la pausa estiva: quando torna in tv con le nuove puntate

La notte nel cuore non andrà in onda domenica 10 agosto 2025. La fiction turca va in pausa estiva e tornerà a settembre. Ecco cosa va in onda al suo posto domenica prossima.

La notte nel cuore non andrà in onda domenica prossima, 10 agosto 2025. La fiction turca trasmessa su Canale5, dopo la puntata di domenica 3 agosto, va in pausa estiva. I telespettatori potranno godersi le vacanze senza il timore di perdere gli epiloghi delle vicende dei gemelli Melek e Nuh, separati alla nascita dalla loro madre biologica che, una volta cresciuti, vanno alla ricerca della verità sul perché sono stati abbandonati. Il palinsesto di Canale 5 subirà anche con la fiction delle variazioni: nella prima serata delle domeniche di agosto la rete ammiraglia Mediaset trasmetterà film, tra cui anche turchi, per i più appassionati del genere. Ecco quando tornerà in onda La notte nel cuore.

Quando ritorna in onda La Notte Nel Cuore su Canale5

La notte nel cuore va in pausa estiva a partire da domenica 10 agosto 2025. La puntata della soap turca del 3 agosto segna l'inizio della sosta che vedrà, quindi, un cambio di palinsesto su Canale5. Stando a quanto riporta Blastingnews.com, i nuovi episodi della serie televisiva turca torneranno in onda a partire dal mese di settembre. E proseguiranno per tutta la stagione televisiva autunnale, visto il successo ottenuto in termini di ascolti. La soap ha infatti registrato una media di circa 2 milioni di telespettatori, raggiungendo il 18 % di share, negli ultimi mesi. Dovrebbe sfidare, quindi, la fiction di successo di Rai 1 con Pilar Fogliati, Cuori 3, programmata per la messa in onda a partire da settembre, di domenica sera, su Rai1.

Cosa andrà in onda al posto di La notte nel cuore su Canale5

A partire dal giorno 10, nelle domeniche sere d'agosto andranno in onda su Canale5 diversi film turchi. La programmazione del palinsesto della rete ammiraglia Mediaset ha in programma per domenica 10 agosto, infatti, il film Un amore come te, in onda dalle 21.20.