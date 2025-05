La notte nel cuore: trama, cast e puntata della nuova fiction turca di Canale 5

video suggerito

La notte nel cuore è la nuova serie tv turca di Canale5. In onda da domenica 25 maggio, dalle 21.20 su Canale5, racconta la storia dei gemelli Nuh e Melek che, cresciuti con la nonna, andranno alla ricerca della madre che li ha abbandonati.

A cura di Gaia Martino

La notte nel cuore è la nuova serie televisiva turca di Canale5. Con Aras Aydin, già visto in tv con il ruolo di Behram di Tradimento, e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), racconta la storia di due gemelli abbandonati dalla madre dopo il parto. In onda la domenica sera, a partire dal 25 maggio 2025, in prima serata su Canale5.

Le anticipazioni della prima puntata di La notte nel cuore del 25 maggio

La prima puntata di La notte nel cuore, in prima serata su Canale5 il 25 maggio 2025, vede Sumru fuggire in Cappadocia dopo aver abbandonato i figli appena nati, i gemelli Nuh e Melek. I gemelli cresceranno con la nonna, la madre di loro padre, e una volta grandi, si recheranno in Cappadocia per ricevere risposte dalla madre, Sumru.

Il cast della serie turca di Canale 5

Nel cast sono presenti Ece Uslu, che interpreta Sumru, Hafsanur Sancaktutan nei panni di Melek, Aras Aydın nei panni di Nuh, Leyla Tanlar che interpreta Sevilay, Burak Tozkoparan che veste i panni di Cihan. Burak Sergen che interpreta Samet, Esra Dermancıoğlu che veste i panni di Hikmet.

La trama di La notte nel cuore

La soap opera turca di Canale5 racconta la storia dei due gemelli, Nuh e Melek, che dopo essere stati abbandonati dalla madre Sumru dopo il parto, crescono con la nonna, madre del loro papà. Una volta cresciuti, i gemelli andranno alla ricerca della madre per conoscere il motivo per il quale li ha abbandonati e per metterla davanti alle sue responsabilità.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica

La notte nel cuore va in onda la domenica sera, su Canale 5, dalle 21.20 ed è disponibile per la visione anche in streaming gratis, sulla piattaforma Mediaset Infinity. La prima stagione, nella versione originale turca, è composta da 33 puntate dalla durata di 130minuti. In Italia andranno in onda due episodi a serata dalla durata di 45 minuti circa.

Dove è stata girata la serie La notte nel cuore

Le riprese hanno avuto luogo nella regione della Cappadocia, in particolare nella provincia di Nevşehir, dove figurano le città di Göreme, Uçhisar e Ürgüp.