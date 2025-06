video suggerito

La forza di una donna: cast, trama e puntate della fiction turca di Canale 5 Martedì 3 giugno debutta su Canale 5 La forza di una donna, la nuova fiction che prenderà il posto di Uomini e Donne alle 14:45. La trama narra la storia di Bahar, una madre single che cresce due figli dopo la scomparsa del marito. Nel cast, Özge Özpirinçci (la protagonista) e Caner Cindoruk (il marito, Sarp Çeşmeli). Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Martedì 3 giugno debutta su Canale 5 La forza di una donna, la nuova fiction che prenderà il posto di Uomini e Donne alle 14:45. La trama narra la storia di una madre single, che cresce due figli dopo la scomparsa del marito. Nel cast, Özge Özpirinçci (la protagonista, Bahar Çeşmeli) e Caner Cindoruk (il marito, Sarp Çeşmeli). Le puntate sono 81 divise in 3 stagioni, sono andate in onda in Turchia su Fox dal 24 ottobre 2017 al 4 febbraio 2020.

La trama delle puntate di La forza di una donna

La forza di una Donna è il remake del pluripremiato thriller-drama giapponese Woman e narra la vicenda di una madre single che, nonostante le difficoltà, si sforza di non perdere mai il buonumore. Abbandonata dalla madre a otto anni, Bahar è stata cresciuta dal padre e, dopo la morte del marito a causa di un incidente, è rimasta sola con i figli Nisan e Doruk. Vent’anni dopo averla abbandonata, però, la madre Hatice torna nella sua vita ed è la sorellastra Şirin a impedire alle due di legare.

Ma un altro dramma è dietro l’angolo: Bahar scopre di soffrire di una grave forma di anemia e di avere urgente bisogno di un trapianto di midollo osseo. L’unica persona compatibile per una donazione è proprio la sua sorellastra. La protagonista dovrà anche affrontare la più clamorosa delle notizie: suo marito Sarp è vivo e vegeto. L'uomo si fa chiamare Alp Karahan, è sposato con la borghese Pırıl ed è padre di due gemelli: dietro il suo finto incidente e la sua scomparsa, c’è sempre la perfida Şirin.

Il cast della nuova serie turca

Nel cast, Özge Özpirinçci (che interpreta il ruolo della protagonista, Bahar Çeşmeli); Caner Cindoruk (il marito, Sarp Çeşmeli); Bennu Yıldırımlar (la madre di Bahar, Hatice Sarıkadı); Seray Kaya (la sorellastra, Şirin Sarıkadı).

Özge Özpirinçci interpreta Bahar Çeşmeli in La forza di una donna

Quante puntate sono e dove recuperarle in streaming

La forza di una donna è composta da 81 puntate divise in tre stagioni. Gli spettatori che non hanno la possibilità di seguire la messa in onda alled 14:45 su Canale 5, potranno recuperarle in streaming su Mediaset Infinity.

Dove è stata girata fiction La forza di una donna

La nuova fiction in onda su Canale 5 da martedì 3 giugno è stata girata ad Istanbul. Le scene più intense, come le sparatorie e i momenti ad alta tensione, sono state registrate nel quartiere di Tarlabaşı, una zona storica della città turca situata vicino a Taksim.