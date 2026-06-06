Ad Affari tuoi la pizzicagnola Giulia cambia 15mila con 0 euro, De Martino sull’ironia di Herbert: “Chiedo perdono”

La puntata di Affari tuoi di venerdì 5 giugno. La partita sfortunata di Giulia dalla Toscana. La concorrente si è fatta accompagnare dal fidanzato Alessio. L’offerta del dottore è precipitata da 20mila a 5mila euro. Poi, l’uscita di scena a mani vuote.

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La puntata di Affari tuoi di venerdì 5 giugno. Ha giocato Giulia dalla Toscana con il pacco numero 5. La concorrente è originaria di Firenze, ha 25 anni, fa la pizzicagnola, si occupa quindi del servizio al banco di salumi, formaggi e piatti pronti. Nel programma condotto da Stefano De Martino si è fatta accompagnare dal fidanzato Alessio, pizzicagnolo anche lui: "Ci siamo conosciuti tagliando salami e mortadelle". Giulia ha definito la loro storia "bellissima". Una relazione completata dal cagnolino che hanno in comune: "Siamo genitori di un cane". Fortunati in amore, molto meno al gioco.

Affari tuoi di venerdì 5 giugno, la partita di Giulia dalla Toscana

La partita è iniziata tutto sommato bene. Dopo i primi sei tiri, infatti, Giulia ha fatto solo due errori. Ha pescato il pacco da 50mila e da 100mila euro. Il Dottore, sollecitato dalla stessa concorrente, ha offerto il cambio. Giulia ha lasciato andare il pacco numero 5 per prendere il 17. Subito dopo, però, la partita è precipitata. La pacchista, infatti, ha pescato dei pacchi rossi decisamente ricchi: 200mila euro e 75mila euro. È arrivata così la prima offerta del Dottore, irrimediabilmente bassa: 17mila euro. Giulia è apparsa consapevole di come stessero andando le cose e ha preso quella somma in considerazione: "Mi piacciono. Mi attirano perché non ho mai ricevuto un assegno da 17mila euro". Poi, però, ha deciso di continuare.

Giulia ha cambiato il pacco da 15mila euro con il pacco da zero euro

La partita è proseguita in una scia negativa. Fuori anche i 30mila euro. Nonostante tutto, Giulia ha preferito tenere il pacco 17 quando si è presentata la possibilità di cambiarlo di nuovo: "Il dottore non è mio amico, non so cosa voglia da me. Per adesso mi terrei il pacco". Dopo avere eliminato alcuni pacchi blu, il dottore ha fatto l'offerta più generosa della serata: 20mila euro. Anche stavolta, però, la pizzicagnola ha preferito rifiutare:

Sono soldi, ho 25 anni, ne capisco il valore perché ho iniziato a lavorare subito. Ma non mi è mai mancato niente nella vita. Sono felice di avere avuto questa opportunità e di essere qui con Alessio, questo mi gratifica più dei 20mila euro.

Poi il baratro. Sono usciti i 300mila euro e l'offerta del Dottore è precipitata a 5mila euro. Nel pacco 5, dunque quello pescato inizialmente dalla concorrente, c'erano 15mila euro. Nel pacco 17 c'erano zero euro. L'ultima spiaggia è stata la regione fortunata. Giulia ha puntato sulla Campania per 100mila euro e sulla Liguria per 50mila euro. Purtroppo era l'Umbria.

Stefano De Martino, Herbert Ballerina e Martina Miliddi che non balla

L'aria estiva si fa sentire anche nello studio di Affari tuoi. Stefano De Martino ha chiesto a Herbert Ballerina se sia pronto per la prova costume, ma il comico ha replicato lapidario: "No, non mi presento". Poi, ha fatto la consueta, bizzarra presentazione: "Sono Herbert Ballerina e vado al lavoro con l'ascia, sono l'ufficio accettazione". Stefano De Martino è apparso mortificato: "Io vi chiedo perdono".

In studio, Rachele – che è una calciatrice – ha chiesto di sfidare il record di 59 palleggi di Herbert. Ne ha fatti ben 78. Stefano De Martino ha chiesto a Ballerina: "Staccale un assegno di mille euro dalla tua busta paga". E Herbert: "Mille euro è praticamente tutta la mia bustapaga".

Nella puntata di venerdì 5 giugno, infine, Martina Miliddi non ha potuto ballare perché il suo pacco non è uscito nelle dinamiche del gioco, ma Stefano De Martino l'ha fatta comunque entrare in studio: "Era pronta, non me l'avete fatta ballare".