Stefano De Martino chiede al Presidente quale sia la Regione Fortunata, alla risposta non riesce a smettere di ridere

La partita di giovedì 4 giugno di Affari Tuoi ha come protagonista la pacchista dell’Abruzzo che, però, torna a casa a mani vuote. Intanto Stefano De Martino non riesce a smettere di ridere dopo aver fatto una domanda al Presidente.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Protagonista della puntata di giovedì 4 giugno di Affari Tuoi è Anita, dalla provincia di Pescara, madre di due bambini e alla guida di un'agenzia di comunicazione. Ad accompagnarla c'è la sorella Annalisa: "La più equilibrata della famiglia". Il jackpot di Gennarino per la serata è di 5mila euro, ma solo se beccato nei primi tre tiri.

Herbert Ballerina imbattuto nelle sfida dei palleggi si diletta come ballerino

La partita inizia con i primi sei tiri e vanno via i pacchi da 10mila, 300mila e 10 euro. E ancora 50mila, 30mila euro e l'invenzione di Herbert Ballerina, l'orologio Ore Pasti. Il Dottore chiama e offre 20mila euro, ma le due sorelle rifiutano a vanno avanti chiamando i pacchi che contengono 100 euro. Nel frattempo continua la sfida con chi cerca di soffiare il titolo a Herbert Ballerina, ormai campione di palleggi, arrivato al numero di 59. Arriva al centro dello studio Massimo che, però, pur avendo detto di riuscire a raggiungere almeno 50 palleggi, ma quando ci prova, riesce a farne solo 9.

Continua il gioco, ma Anita becca il pacco da 75mila euro, per poi scovare il pacco ballerina. Alla chiamata del Dottore la pacchista chiede di nuovo l'offerta e le viene proposto un assegno da 20mila euro, che lei rifiuta. Le sorelle trovano il pacco da zero euro e non poteva mancare il balletto dell'intero gruppo di pacchisti, con esibizione finale di Herbert che, stavolta, viene preso di mira da De Martino che prendendogli la caviglia lo fa girare velocemente sul pavimento: "Sono un peso morto" dice il comico una volta rialzatosi con il conduttore che scherza: "Riaccompagnatelo al posto".

Leggi anche Affari Tuoi non va in onda stasera e domenica, cambio di programmazione per la Nazionale di calcio

Stefano De Martino e la richiesta al Presidente

La partita continua, ma purtroppo beccano i 200mila euro. Il telefono squilla, il Dottore propone quattro tiri oppure un'offerta da 12mila euro che, però, le sorelle rifiutano prontamente. Col primo tiro trovano il pacco nero con all'interno 500 euro, poi beccano 200 euro, ancora 20mila euro e infine 50 euro. La proposta del Dottore è giocarsi la prossima mossa a carte e Anita pesca un'offerta che vale 15mila euro. Rifiutano di nuovo e beccano il pacco da un euro. Il Dottore propone un cambio, mentre in gioco ci sono Gennarino, 15mila e 100mila euro. Anita decide di cambiare e nel suo pacco c'erano 100mila euro. Le due sorelle decidono di andare alla Regione Fortunata.

Il Trentino Alto Adige è la regione fortunata secondo le due sorelle: "È una regione in cui abbiamo molti ricordi di famiglia", se beccata vale 100mila euro. L'altra regione che indicano è la Puglia. Ma c'è un momento esilarante, prima che le due sorelle dicano quale regione secondo loro vale 50mila euro, Stefano De Martino fa un sondaggio tra i presenti e dopo Lupo e Thanat, si volta chiedendo: "Presidente qual è, secondo lei, la regione fortunata di stasera?" e lui risponde: "Pescara". Il conduttore non riesce a smettere di ridere e tornando al centro dello studio: "Meno male che ce ne andiamo a mare tra poco".

Il finale di partita

Purtroppo la fortuna non è stata dalla parte delle due sorelle che, infatti, non hanno individuato la regione fortunata e hanno perso l'opportunità di portare a casa 100mila euro.