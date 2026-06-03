Ad Affari Tuoi Denise non segue la sorella e accetta 50mila euro del Dottore, De Martino: “Ha l’intuito al contrario”

Denise dal Lazio è stata la protagonista della puntata del 2 giugno di Affari Tuoi. Dopo un cambio pacco e un finale con soldi sicuri, la concorrente ha scelto di accettare l’offerta di 50mila euro del Dottore seguendo “l’intuito al contrario” (come l’ha soprannominato Stefano De Martino) della sorella.

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Denise dal Lazio è stata la protagonista della puntata del 2 giugno di Affari Tuoi. La concorrente vive a Vallerotonda (Frosinone), ha 35 anni e lavora come carabiniere. Nel programma condotto da Stefano De Martino ha giocato con il pacco numero 15. Ad accompagnarla la sorella Azzurra, architetto di professione. La fortuna non l'ha assistita fin dai primi tiri, ma un cambio di pacco e "l'intuito al contrario" della sua compagna di gioco l'hanno portata a vincere 50mila euro offerti dal Dottore.

La partita di Denise ad Affari Tuoi, De Martino scaccia la sfortuna

La partita di Denise iniziata con la spiegazione di Herbert Ballerina sul suo ‘pacco', il "piano-bar", un pianoforte con la possibilità di bere un drink per "aiutare gli amici pianisti". Nei primi tiri la fortuna non ha assistito la concorrente, che ha trovato ben 3 pacchi rossi, compreso quello da 300mila euro. Due pacchi blu, il ‘piano-bar' e 50 euro, hanno risollevato temporaneamente la situazione. Il Dottore è arrivato con la prima offerta dal valore di 25mila euro, che Denise e sua sorella hanno stracciato: "Siamo qui per giocare, andiamo avanti, ci proviamo".

Per la concorrente non sembra esserci nulla da fare per "raddrizzare la partita", come ha detto De Martino: il mantra infatti non ha funzionato e anche il pacco da 200mila euro è sfumato, mentre il pacco nero ne valeva 20mila. Una svolta nella partita è arrivata quando Denise ha scelto di accettare il cambio: ha lascito il numero 15 per il 2. Nel suo pacco di prima c'erano solamente 10 euro.

Quanti soldi ha vinto Denise ad Affari Tuoi: l'offerta accettata di 50mila euro

Il cambio pacco ha portato fortuna a Denise, che è riuscita a riequilibrare il tabellone con lo stesso numero di pacchi rossi e blu. La cifra più alta in gioco era 100mila euro. Il Dottore è tornato con un'offerta da 20mila euro, che la concorrente e la sorella hanno ancora una volta tritato: "I nostri genitori ci hanno insegnato a non fermarci, ad andare avanti davanti alle difficoltà, quindi noi giochiamo". Dopo altri due cambi rifiutati, le sorelle hanno deciso di continuare fino alla fine. E la fortuna è stata dalla loro parte, tanto che hanno scelto solo pacchi blu e l'esibizione di Martina Miliddi.

Denise non ha ascoltato i consigli della sorella sulla scelta dei pacchi e De Martino ha scherzato con lei: "Li hai ascoltati al contrario, evidentemente hai fatto bene, conoscendo tua sorella". Il tabellone, a un passo dalla fine, era solo rosso: da una parte 15mila euro e dall'altra 100mila. Il Dottore ha offerto 50mila euro, che la concorrente ha accettato, nonostante sua sorella le avesse detto: "Secondo me hai 100mila euro, però a quanto pare faccio pena. Io avrei continuato". "Il Dottore ci ha messo in difficoltà, non ho voluto rischiare", ha detto Denise. Nel suo pacco c'erano 15mila euro.