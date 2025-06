video suggerito

Perché la puntata di Tradimento non va in onda oggi e quando ritorna su Canale 5 Cambia la programmazione di Canale5. Salta la puntata di Tradimento di lunedì 2 giugno. Cosa andrà in onda al suo posto e quando tornerà in TV la soap turca.

A cura di Daniela Seclì

La programmazione di lunedì 2 giugno subirà alcune modifiche per via della Festa della Repubblica. Gli spettatori dovranno rinunciare ad alcuni dei loro programmi preferiti. Il cambio di programmazione riguarda anche la soap turca Tradimento, che sarà sostituita in palinsesto. Vediamo cosa andrà in onda al suo posto e quando tornerà in onda.

Cosa andrà in onda al posto di Tradimento. Lunedì 2 giugno Tradimento non andrà in onda. La puntata della soap turca con Vahide Percin, Ercan Kesal, Mustafa Ugurlu, Cem Bender, Yusuf Cim, Feyza Sevil Gungor, Caner Sahin, Asena Girisken e Cem Surgit slitterà. Al suo posto andrà in onda la soap Beautiful, che – eccezionalmente nel giorno della Festa della Repubblica – terrà compagnia agli spettatori con tre episodi, per poi lasciare spazio alla fascia pomeridiana dedicata all'Isola dei famosi 2025.

Quando tornerà in onda la soap turca Tradimento. La soap turca Tradimento tornerà regolarmente in onda martedì 3 giugno alle ore 14:15 su Canale5. Nella trama del nuovo episodio, Yesim chiederà a Umit di diventare socio del Servizio Catering "Lo splendore di Oyku". Guzide, venuta a conoscenza delle necessità di Umit, gli procurerà un lavoro presso la signora Alev. Intanto, Serra noterà lo strano comportamento della sorella. Sarà molto preoccupata, perché la donna da giorni non fa che pulire compulsivamente la casa. Poi, Tarik sarà accusato dell'omicidio di Korkmaz e verrà arrestato. Tuttavia, le cose potrebbero essere molto diverse da come appaiono. Arrivato in una centrale di polizia che ha tutta l'aria di essere abbandonata, Tarik comprenderà che qualcuno lo ha incastrato. Per assistere alla nuova puntata di Tradimento, dunque, occorrerà attendere martedì 3 giugno e sintonizzarsi alle ore 14:15 su Canale5. Subito dopo andrà in onda la prima puntata della serie La forza di una donna.