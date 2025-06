Quando finisce Tradimento: le nuove puntate tornano su Canale 5 dopo lo stop estivo

video suggerito

In occasione della pausa estiva, i palinsesti televisivi subiranno alcuni cambiamenti e, tra questi, è coinvolta anche la fiction turca Tradimento. L'amata serie non andrà più in onda a partire da luglio. Dopo Uomini e Donne, dunque, che è stato il primo programma a chiudere i battenti per l'arrivo della bella stagione, anche la storia di Guzide e Oylum saluterà momentaneamente i fan.

Quando va in onda l’ultima puntata prima dell’estate

Le puntate di Tradimento, che sono tornate normalmente in onda a partire dallo scorso 3 giugno, si fermeranno per i primi di luglio. Manca ancora poco meno di un mese, dunque, per la pausa estiva della soap che ha appassionato migliaia di spettatori, in Italia e non. Dopo lo stop di Uomini e Donne, quindi, con la scelta di Gianmarco Steri andata in onda lo scorso 30 maggio, i telespettatori fedeli di Canale 5 dovranno prepararsi a un'ulteriore cambiamento. Ma niente paura: Mediaset ha pensato a una valida alternativa.

Cosa andrà in onda al posto di Tradimento

Cosa andrà in onda su Canale 5, quindi, al posto di Tradimento? Nel daytime arriverà una nuova serie direttamente dalla Turchia, dal titolo La forza di una donna. La storia vedrà come protagonista una giovane madre che, dopo la scomparsa di suo marito, si troverà a crescere da sola i suoi figli. La decisione potrebbe essere motivata dal fato di salvaguardare gli ottimi ascolti che la serie turca precedente stava macinando: in questo modo, il pubblico attenderà con ancor più curiosità il prosieguo della storia, che ripartirà regolarmente una volta finita la stagione estiva. Intanto, sono previsti cambiamenti anche per The Family 2, che proprio a partire dal 3 giugno vedrà aumentare il suo tempo di messa in onda: la puntata quotidiana inzierà alle ore 16 e si concluderà intorno alle 17.