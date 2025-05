video suggerito

"La scelta di Gianmarco Steri in prima serata su Canale5", la decisione sull'ultima puntata di Uomini e Donne La scelta di Gianmarco Steri potrebbe andare in onda in prima serata su Canale5: a rivelarlo è Dagospia che svela la decisione di Mediaset di trasmettere l'ultima puntata del dating show di Maria De Filippi di sera, prima della soap Tradimento.

A cura di Gaia Martino

In vista dell'estate, anche la stagione 2024/2025 di Uomini e Donne sta per concludersi. Da lunedì 26 maggio 2025 andranno in onda le ultime cinque puntate del dating show di Maria De Filippi: dopo le scelte dei protagonisti del Trono Over, anche il trono di Gianmarco Steri sta per arrivare ai titoli di coda. C'è grande attesa per la visione della scelta del tronista romano – già registrata in studio – che ha trovato l'amore dopo il no di Martina De Ioannon, oggi felicemente fidanzata con Ciro Solimeno. Dagospia rivela che la scelta del trono Classico sarà trasmessa nell'ultimo giorno di messa in onda prima dello stop estivo, venerdì 30 maggio, in prima serata su Canale5.

La scelta di Gianmarco Steri in prima serata su Canale5

Dagospia questa mattina rivela che la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne sarà trasmessa venerdì 30 maggio 2025, in prima serata su Canale5. Subito dopo la puntata "speciale" del programma andrà in onda la serie tv turca di successo, Tradimento. Non c'è ancora la conferma ufficiale dal dating show di Maria De Filippi, ma Giuseppe Candela dà per certa la scelta di Mediaset di trasmettere l'attesissimo finale del percorso del tronista romano in prima serata sulla rete ammiraglia.

Le scelte del finale di Uomini e Donne prima dello stop estivo: Trono Over e Gianmarco Steri

Negli ultimi giorni numerose coppie del Trono Over di Uomini e Donne hanno lasciato il programma. Da Gloria e Guido e Morena Farfante e Francesco e Cristina e Ivan, Giuseppe e Rosanna. Molti dei protagonisti del parterre over del dating show hanno salutato Maria De Filippi per conoscersi fuori e lontani dalle telecamere. Anche la scelta di Gianmarco Steri è stata registrata in studio nella seconda settimana di maggio: stando alle anticipazioni, il tronista ha scelto di proseguire la conoscenza con Cristina Ferrara, corteggiatrice preferita a Nadia Di Diodato.