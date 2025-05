A Uomini e Donne la “scelta” di Gloria e Guido nel Trono Over, le perplessità della Dama: “Ho paura della sua gelosia”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Nella puntata di Uomini e Donne del 23 maggio, Gloria e Guido hanno deciso di lasciare insieme il programma. La Dama del Trono Over ha accettato la proposta del suo Cavaliere, mostrando però qualche perplessità sulla sua eccessiva gelosia. Nonostante questo ha deciso di continuare a conoscerlo fuori.

La scelta di Gloria e Guido nel Trono Over

La puntata di oggi si è aperta con Guido che aveva deciso di andare via dal programma da solo, dopo aver visto un ballo di Gloria con un altro partecipante. "Avevo accettato il numero di Francesco, sono uscita con lui e ora stai facendo così per un ballo. Io ti posso anche conoscere fuori, te lo avevo proposto io e non ho nessun problema, l'unica cosa che mi intimorisce è l'atteggiamento che ha avuto di questa gelosia estrema, se è così realmente, potrebbe essere un problema", ha detto Gloria, quando lui le ha proposto di andar via dal programma insieme.

Perché i due avevano discusso poco prima

Il Cavaliere, nella prima parte della puntata, aveva giustificato la sua gelosia, dicendo: "Ho espresso il sentimento che avevo per te davanti ai miei figli, non mi sarei mai aspettato che tu accettassi di ballare con una persona". Lei, dal canto suo, era rimasta delusa dalla sua brutta risposta: "Ti avevo proposto di conoscerci fuori e tu mi hai parlato di rivederci qui a settembre".

Non hai avuto una reazione da uomo innamorato, dovevi tornare qui in studio davanti a tutti e dire di andare via. Non lo hai fatto.

Maria De Filippi è intervenuta per cercare di far ragionare il Cavaliere: "Ti ha detto che va bene, Guido, te ne sei accorto? Non puoi vincolare alla tua gelosia la sua scelta di fare un semplice ballo in studio", le parole, ma poi lui aveva comunque scelto di lasciare lo studio. Rientrando, alla fine della discussione, i due hanno ballato sulle note di Autostrada deserta di Antonella Venditti e hanno comunicato di voler lasciare insieme il dating-show.