La scelta di Ciro Solimeno a Uomini e Donne è Elisa Leonardi

Nel corso della puntata di Uomini e Donne registrata oggi, Ciro Solimeno ha fatto la sua scelta. L’ex compagno di Martina De Ioannon ha deciso di lasciare lo studio insieme a Elisa Leonardi.

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Ciro Solimeno ha concluso il suo percorso sul trono di Uomini e Donne nel corso della puntata registrata oggi. Il tronista era chiamato a scegliere se lasciare lo studio del dating show condotto da Maria De Filippi con Elisa Leonardi oppure con Martina Calabrò. Come noto grazie al post pubblicato sul profilo Instagram della trasmissione, il campano ha deciso di proseguire la conoscenza con Elisa, che ha risposto sì. Delusa la "rivale" Martina, che però aveva già intuito l’orientamento del tronista alla luce di quanto accaduto nelle ultime puntate registrate.

Il percorso tra Ciro ed Elisa in trasmissione è stato segnato da alti e bassi. Recentemente, la corteggiatrice aveva abbandonato lo studio dopo aver sentito l’ex fidanzato di Martina De Ioannon affermare che la sua corteggiatrice "non gli arrivava abbastanza", frase con la quale aveva lasciato intendere di non essere convinto dei sentimenti di Elisa, arrivando a ipotizzare che la ragazza stesse fingendo un interesse inesistente. Alla luce di queste critiche, la corteggiatrice aveva quindi deciso di lasciare il programma. A distanza di una settimana, però, era tornata in studio per una nuova registrazione. "Sono venuta solo per salutare Maria De Filippi e tutti gli altri", aveva chiarito, salvo poi accettare il confronto con il tronista e concedere un’ulteriore possibilità al loro rapporto. Una scelta che, con il senno di poi, si è rivelata decisiva: è proprio con lei che Solimeno ha scelto di uscire dalla trasmissione.

Ciro è arrivato sul trono nell’ultima stagione di Uomini e Donne dopo la fine della sua storia con Martina. Era stata la giovane romana a interrompere la relazione e a iniziare una frequentazione con Gianmarco Steri, il corteggiatore che aveva deciso di non scegliere al termine del suo percorso da tronista. Oggi i due stanno ancora insieme. Ciro, invece, si prepara a muovere i primi passi lontano dalle telecamere insieme a Elisa.