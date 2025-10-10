Chi è Nicole Belloni, corteggiatrice di Flavio Ubirti: ex di Temptation Island e di Raul Dumitras
È Nicole Belloni la nuova corteggiatrice di Flavio Ubirti a Uomini e Donne. Dopo essere stata nel parterre per alcune settimane, il tronista ha deciso di portarla in esterna e nella puntata del 10 ottobre 2025 ha ammesso di sentirsi particolarmente coinvolto nella conoscenza. La corteggiatrice in questione è un volto già visto in tv: ha partecipato a Temptation Island nell'estate 2024 e dopo quella edizione, ha avuto una breve storia d'amore con Raul Dumitras, ex di Martina De Ioannon.
Chi è Nicole Belloni, corteggiatrice di Flavio Ubirti
Classe 1998, Nicole Belloni è originaria di Milano, dove vive. Influencer e appassionata di fitness, ha già partecipato a un programma televisivo Mediaset un anno fa. È stata tentatrice dell'edizione 2024 di Temptation Island: si avvicinò ad Alex Petri, ex fidanzato di Vittoria Bricarello, mettendo in crisi la sua storia sentimentale. Un anno fa raccontava che stava seguendo dei corsi di posturale e personal trainer. Su Instagram conta oltre 116mila followers e condivide numerose foto di sé.
La vita privata di Nicole Belloni prima di Uomini e Donne
Nicole Belloni prima di approdare a Uomini e Donne per conoscere Flavio Ubirti, ha avuto una relazione con Raul Dumitras, ex fidanzato di Martina De Ioannon conosciuto proprio a Temptation Island. Dopo l'esperienza in tv, hanno intrapreso una relazione, resa pubblica anche sui social, ma durata poche settimane.
Da allora, l'ex tentatrice non ha raccontato molto sulla sua vita sentimentale. Oggi ha deciso di mettersi in gioco provando a conquistare Flavio Ubirti nel dating show di Maria De Filippi. Nella puntata del 10 ottobre è andata in onda la loro prima esterna: "Mi piace il tuo modo di fare, di parlare" ha commentato il tronista che ha ammesso di essere coinvolto nella conoscenza. Stando alle anticipazioni, la conoscenza procede a gonfie vele.