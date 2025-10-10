Chi è Nicole Belloni, corteggiatrice di Flavio Ubirti: ex di Temptation Island e di Raul Dumitras

Nicole Belloni è la corteggiatrice di Flavio Ubirti a Uomini e Donne. Classe ’98, di Milano, è stata tentatrice a Temptation Island. Lo scorso anno ha avuto una storia con Raul Dumitras, ex di Martina De Ioannon.

È Nicole Belloni la nuova corteggiatrice di Flavio Ubirti a Uomini e Donne. Dopo essere stata nel parterre per alcune settimane, il tronista ha deciso di portarla in esterna e nella puntata del 10 ottobre 2025 ha ammesso di sentirsi particolarmente coinvolto nella conoscenza. La corteggiatrice in questione è un volto già visto in tv: ha partecipato a Temptation Island nell'estate 2024 e dopo quella edizione, ha avuto una breve storia d'amore con Raul Dumitras, ex di Martina De Ioannon.

Chi è Nicole Belloni, corteggiatrice di Flavio Ubirti

Classe 1998, Nicole Belloni è originaria di Milano, dove vive. Influencer e appassionata di fitness, ha già partecipato a un programma televisivo Mediaset un anno fa. È stata tentatrice dell'edizione 2024 di Temptation Island: si avvicinò ad Alex Petri, ex fidanzato di Vittoria Bricarello, mettendo in crisi la sua storia sentimentale. Un anno fa raccontava che stava seguendo dei corsi di posturale e personal trainer. Su Instagram conta oltre 116mila followers e condivide numerose foto di sé.

La vita privata di Nicole Belloni prima di Uomini e Donne

Nicole Belloni prima di approdare a Uomini e Donne per conoscere Flavio Ubirti, ha avuto una relazione con Raul Dumitras, ex fidanzato di Martina De Ioannon conosciuto proprio a Temptation Island. Dopo l'esperienza in tv, hanno intrapreso una relazione, resa pubblica anche sui social, ma durata poche settimane.

Raul Dumitras e Nicole Belloni

Da allora, l'ex tentatrice non ha raccontato molto sulla sua vita sentimentale. Oggi ha deciso di mettersi in gioco provando a conquistare Flavio Ubirti nel dating show di Maria De Filippi. Nella puntata del 10 ottobre è andata in onda la loro prima esterna: "Mi piace il tuo modo di fare, di parlare" ha commentato il tronista che ha ammesso di essere coinvolto nella conoscenza. Stando alle anticipazioni, la conoscenza procede a gonfie vele.