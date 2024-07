video suggerito

A Temptation Island 2024 la richiesta di Alex alla single Nicole: “Posso darti un morso?” Rischia di sgretolarsi la relazione tra Alex e Vittoria a Temptation Island 2024. Ormai sempre più deciso ad approfondire la conoscenza con la single Nicole, il fidanzato si sbilancia e conferma l’attrazione nei confronti della tentatrice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il viaggio nei sentimenti di Vittoria e Alex prosegue nella quarta puntata di Temptation Island. Vittoria viene convocata nel pinnettu per vedere Alex insieme alla single Nicole con la quale ha maggiormente legato. L’uomo elude il microfono per poter parlare con la tentatrice e la compagna perde la pazienza: “Gli avevo chiesto proprio questo: di non nascondere nulla e mostrarmi tutto”.

Vittoria delusa da Alex: “Ero impulsiva, lui mi ha spenta”

Vittoria capisce che il compagno è interessato alla single Nicole e pensa di chiedere il falò anticipato. È l’amica Jenny a provare a farla ragionare: la invita alla calma e a utilizzare questo tempo per prendere le distanze. “Lui mi ha spenta. Mi ha fatto sempre sentire sbagliata. Questo voglio dirlo a Nicole che dice di essere impulsiva. Lo ero anch’io e lui mi ha fatto credere di essere un’immatura”, commenta. Al falò per lei c’è un nuovo video. Alex ammette di stare molto bene con la single e che, alla luce di questo legame, sta ripensando alla storia che vive con la compagna. Quindi esagera e a Nicole chiede: “Posso darti un morso?”. “Come un morso?”, chiedono le fidanzate a Vittoria, invitandola a porre l’attenzione su questo aspetto. Tornata nel villaggio, Vittoria sfoga la sua rabbia: “Prenderei i 4 peli che gli sono rimasti in testa e glieli strapperei. Non era così prima di entrare qua. Perché portarmi qua e mettermi le corna?”.

Alex conferma l’allontanamento da Vittoria: “Egoisticamente, sto bene”

Per Alex è arrivato il momento del falò. "Me la sto vivendo, egoisticamente, molto bene”, spiega lui, “Mi ero appiattito. Mi rendo conto che sono sereno”. Per lui non c’è alcun video e Alex appare indifferente. È evidente che per lui il fatto che non esista alcun filmato non faccia alcuna differenza e che il pensiero della compagna continui a non sfiorarlo.