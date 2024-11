video suggerito

Mirco Rossi e Alessia Sagripanti di Temptation innamorati, la dedica di lei: "Conoscerti è stata una fortuna" Continua la frequentazione tra Mirco Rossi e Alessia Sagripanti e una conferma arriva tramite la dedica dell'ex tentatrice in occasione del compleanno di lui: "Ti ringrazio per ogni attenzione e ogni momento bello che mi hai regalato fino a ora".

La storia d'amore tra Mirco Rossi e Alessia Sagripanti procede a gonfie vele. La conferma è arrivata tramite il messaggio condiviso sui social dalla ragazza in occasione del compleanno di lui. La loro relazione, iniziata a Temptation Island, è continuata anche lontano dalle telecamere dell'Is Morus Relais: "Conoscerti è stata una fortuna, lo sai".

La dedica di Alessia Sagripanti per Mirco Rossi: "È una persona preziosa"

"Oggi è il compleanno di una persona per me importante. Una persona preziosa, che non se ne incontrano più tanto spesso ormai, di una bontà, gentilezza e premura che non ne avete idea". Sono queste le parole che aprono la lunga dedica di Alessia Sagripanti in occasione del compleanno di Mirco Rossi. La ragazza ci tiene a ringraziarlo per le attenzioni che le dedica e per i momenti di gioia trascorsi insieme. "Conoscerti è stata una fortuna, lo sai. Sono felice di poter condividere questo giorno con te – scrive ancora – Ti auguro libertà, amore e felicità, oggi e ogni giorno". I due si sono avvicinanti all'interno del programma Temptation Island – in cui lui era entrato per mettere alla prova la sua lunga storia d'amore con Giulia Duranti – e anche una volta terminato lo show di Filippo Bisciglia hanno continuato a frequentarsi.

La rivelazione di Giulia a Mirco e Alessia: "Mi sto sentendo con un altro"

Nell'edizione autunnale di Temptation Island, Mirco Rossi aveva fatto il suo ingresso con la sua fidanzata Giulia Duranti. Al termine del viaggio dei sentimenti i due erano usciti separati. Dopo un mese dalla fine dello show di Canale 5, si sono incontrati negli studi di Uomini e Donne: Mirco e Alessia da una parte e Giulia dall'altra. Durante il confronto faccia a faccia, Duranti aveva ammesso di "stare bene", confessando di star frequentando un altro: "Mi sto sentendo con una persona, quando possiamo usciremo insieme. Questa persona conosce Mirco, è un suo conoscente".