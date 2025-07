Sinner chiede come rivolgersi alla Principessa Kate dopo la vittoria di Wimbledon: non può sbagliare

Jannik Sinner prima di ricevere il trofeo di Wimbledon si è assicurato di chiedere come dovesse rivolgersi alla Principessa Kate che da lì a poco avrebbe consegnato all’altoatesino quel premio: non poteva sbagliare.

Jannik Sinner ha vinto il torneo di Wimbledon 2025. Un successo prestigioso, il massimo per l'altoatesino. Battendo Carlos Alcarez in finale il numero al mondo è riuscito ad aumentare il suo punteggio in classifica generale ma soprattutto si è portato a casa un titolo che lo fa entrare nella storia dello sport italiano e del tennis in generale. Un momento unico, da vivere al meglio, senza trascurare i dettagli. Così come è preciso in campo, Sinner ha preteso precisione a se stesso anche subito dopo la fine del match che l'ha consacrato come campione a Wimbledon.

Sapeva benissimo che a Wimbledon sarebbe stata la Principessa Kate Middleton, in qualità di patrona ufficiale dell'AELTC, l'organizzazione che gestisce il torneo di Wimbledon, a consegnargli il trofeo. E per questo non voleva sbagliare nulla. Ecco perché le telecamere hanno ripreso Jannik mentre chiede il supporto di Denise Parnell, capo degli arbitri a Wimbledon e figura di spicco nel torneo, per sapere da lei come si dovesse rivolgersi a Sua Maestà quando si sarebbe avvicinata per premiarlo. Non l'ha fatto prima probabilmente per una questione di scaramanzia.

Sinner con Denise Parnell.

Sinner non può sbagliare perché a Wimbledon e in generale nel Regno Unito della Royal Family le etichette sono fondamentali e Kate ricopre questo ruolo, precedentemente ricoperto dalla regina Elisabetta II, che le conferisce un'importanza simbolica e istituzionale. Come patrona, ha il compito prestigioso di presentare i trofei ai vincitori delle finali maschili e femminili, un momento culminante del torneo che sottolinea il legame tra la famiglia reale britannica e questa competizione storica. Sinner sembra dire "Royal Hayness" ovvero proprio "Sua Altezza Reale" in italiano.

La Principessa Kate e il Principe William insieme a Sinner.

Sinner incontra anche il Principe William con il primogenito George e la sorellina Charlotte

Denis Parnell, successivamente premiata anche lei, risponde dunque ai dubbi di Sinner sottolineando in che modo si sarebbe dovuto esprimere e rivolgere nei confronti della Principessa Kate. Rotto il ghiaccio in campo e aver preso dalle mani il trofeo, Sinner si è poi ritrovato a parlare con tutta la famiglia Reale, compresi il Principe William e i loro due dei tre figli, ovvero il primogenito George, erede al trono d’Inghilterra, e la sorellina Charlotte ma non il terzogenito Louis, di come sia andata la partita esprimendo loro tutte le emozioni.