Ivanisevic: “Sinner meglio di Alcaraz, non so cosa farei con lui”. Poi spiega l’errore su Djokovic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Goran Ivanisevic, dopo Wimbledon, non ha potuto fare altro che dare ragione al suo ex "allievo" e amico Novak Djokovic su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L’ex tennista croato, prima dei Championships, aveva sorpreso un po’ tutti puntando su Nole come vincitore sull’erba londinese. Ecco allora un parziale ritorno sui suoi passi, con l’elogio al tennista italiano e a quello spagnolo.

Ivanisevic riconosce la grandezza di Sinner e Alcaraz dopo Wimbledon

Ivanisevic, vincitore a Wimbledon nel 2001, è intervenuto a Nova TV prima del torneo di Umago. Un’occasione per tornare sull’ultimo atto dello Slam appena concluso, con la proverbiale schiettezza in stile Goran: "È stata una finale a senso unico, Sinner è stato migliore e, secondo me, al momento è un giocatore leggermente più forte di Alcaraz. I due sono cinque spanne sopra tutti gli altri. L’unico che potrebbe essere in grado di competere con loro è Novak Djokovic, ma gli altri non hanno alcuna possibilità".

Djokovic e la smentita sul parere di Ivanisevic prima di Wimbledon

D’altronde, già Djokovic a Wimbledon aveva accolto con il sorriso l’endorsement di Ivanisevic: "Adoro Goran e sono contento che anche lui ami me. Ma non credo di essere il favorito contro questi ragazzi (Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, ndr) al momento. Penso che siano entrambi favoriti. Comunque, probabilmente ho la migliore possibilità contro di loro qui."

Insomma, l’attuale coach di Tsitsipas è rimasto molto colpito da Jannik e dal suo rendimento. Per questo non ha dubbi: per cercare di contrastarlo bisogna essere al 100%, e potrebbe anche non bastare. Da qui nasce il suo errore di pronostico su Wimbledon: "Quando non sei al 100% con Sinner, e anche quando lo sei, non hai molte possibilità. Pensavo che Novak potesse farcela, ma sfortunatamente non era ancora pronto. Djokovic è il più grande tennista di tutti i tempi, ma quello che stanno facendo questi due è un altro livello di tennis".

Sinner migliore di Alcaraz per Ivanisevic

In questo momento, per Ivanisevic, Sinner è un passo avanti rispetto ad Alcaraz: "Jannik Sinner è migliore, più solido. Non so che tattica adotterei contro di lui, ha la risposta a tutto. Ritorna, recupera le forze e vince il torneo".