Aryna Sabalenka a Carson Branstine sotto rete: “Sei così bella”. La canadese: “Non potevo crederci”

Carson Branstine sta vivendo un momento di grande notorietà dopo aver conquistato gli appassionati di tennis non solo con la sua avvenenza, ma anche con la sua storia personale: la 24enne statunitense naturalizzata canadese, che lavora anche come modella ("direi che sono una tennista al 90% e una modella al 10%"), lo scorso febbraio si è trovata in grande difficoltà economica, con soli 22 euro sul conto, e allora ha deciso di fare consegne per Uber Eats, di sera dopo gli allenamenti.

Un momento che adesso appare molto lontano, dopo che tutto il mondo sa chi è, grazie anche al sorteggio al primo turno di Wimbledon: un accoppiamento durissimo e senza speranze, ma anche il migliore possibile per avere i riflettori puntati addosso. La Branstine ha beccato infatti la numero uno al mondo Aryna Sabalenka.

Carson Branstine è nata negli Stati Uniti ma gioca per il Canada

Ovviamente la bielorussa non conosceva minimamente la sua avversaria all'esordio londinese e la sua prima reazione dopo aver visto Carson in un video delle qualificazioni (dove aveva fatto fuori due nomi eccellenti come la vincitrice dello US Open 2019 Bianca Andreescu e la recente semifinalista del Roland Garros Lois Boisson) non era stata strettamente tecnica: "Oh mio dio, questa ragazza è così bella", aveva esclamato.

Lo scambio a fine partita a Wimbledon tra Aryna Sabalenka e Carson Branstine: "Sei così bella"

Evidentemente questo pensiero deve essere rimasto impresso nella mente della campionessa di Minsk, visto che è stato esattamente quello che ha detto alla Branstine quando le due si sono salutate a rete dopo la vittoria della Sabalenka al primo turno (6-1/7-5).

È stata "la debuttante più bella di Wimbledon" a raccontare l'aneddoto in un'intervista al ‘Sun': "Quando ci siamo incontrate a rete lei ha solo detto ‘sei così bella'. Non potevo crederci. E ho pensato: anche tu. E poi abbiamo riso. Questo è stato il nostro piccolo scambio di battute. Ma è stato davvero bello. Mi piace come persona, è una ragazza fantastica, una giocatrice straordinaria. Sento che potrei essere sua amica. Forse prima o poi lo sarò".

Intanto la numero 178 al mondo si gode il momento ed è più che mai motivata a darci dentro col tennis, inseguendo il sogno di entrare nelle prime 100 e lasciando in secondo piano il suo "piccolo, fantastico lavoro secondario" di modella. Con buona pace di qualche stupido hater che l'ha presa di mira.