Serena Williams torna a giocare a 44 anni, l’annuncio con un video: l’ultima volta in campo nel 2022

Serena Williams ha annunciato il suo ritorno nel tennis a 44 anni. Giocherà nel doppio al Queen’s con un occhio a Wimbledon e Olimpiadi.

Il clamoroso e tanto vociferato ritorno in campo di Serena Williams sta per diventare realtà. Dopo il ritiro avvenuto agli US Open nel 2022, la leggenda del tennis mondiale – che compirà 44 anni a settembre e ha vinto 23 Slam in carriera – si sta preparando a rimettere piede nel circuito professionistico proprio in questa stagione su erba. Ad annunciarlo è stata lei stessa con un video realizzato in collaborazione con il suo storico sponsor apparso sul suo account social in cui si mostra proprio in tenuta tennistica con tanto di racchetta e che non lascia spazio ad altre interpretazioni. "Guess everybody heard that news" – "Probabilmente conoscete già tutti la notizia".

Il riferimento è al dicembre scorso quando il giornalista americano Ben Rothenberg aveva rivelato il ritorno in campo di Serena scatenando il caos portando la stessa Williams a smentire: "Oh mio dio ragazzi non tornerò a giocare a tennis, questo fuoco di notizie è da pazzi". E invece era tutto vero così come confermato in questo filmato che pare proprio ricollegarsi a quell'indiscrezione. Serena Williams ha sondato la disponibilità per una wild card al WTA 500 del Queen's a Londra, che inizierà l'8 giugno con l'intenzione di giocare in coppia con la diciannovenne promettente canadese Victoria Mboko.

Serena Williams al Queen's con l'obiettivo Wimbledon

Di fatto il primo passo ufficiale verso il rientro è avvenuto a livello burocratico con l'ITIA (International Tennis Integrity Agency). Per poter tornare a competere, il regolamento impone agli atleti ritirati di essere reinseriti nel programma antidoping per almeno sei mesi prima del torneo di debutto. Serena ha completato questo percorso a sorpresa, ricevendo il via libera definitivo il 22 febbraio. Avendo superato tutti i controlli ha ora il diritto ufficiale di ricevere wild card e giocare nei tornei WTA e del Grande Slam.

Il Queen's rappresenterebbe il torneo di rodaggio perfetto per riabituarsi all'erba e ai ritmi agonistici, ma il vero sogno nel cassetto è Wimbledon. L'erba è storicamente la superficie prediletta dell'americana e l'ambiente dei Championships (al via a fine luglio) è l'ideale per un rientro in grande stile in singolare. Secondo le indiscrezioni Serena Williams avrebbe messo nel mirino il record assoluto di 24 Slam (che oggi detiene Margaret Court ndr), e per questo ha deciso di rimettersi in gioco per far impazzire di nuovo il mondo intero. Il chiaro obiettivo però è anche quello di tornare competitiva in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028.