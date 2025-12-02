Serena Williams può fare il suo clamoroso ritorno nel tennis: tre anni fa il ritiro ufficiale

Serena Williams sarebbe pronta a tornare nel circuito del tennis a tre anni dal suo ritiro ufficiale. La campionessa statunitense, a 44 anni, potrebbe presto essere di nuovo in campo. Ma cosa è successo? Secondo l'Equipe la Williams è ricomparsa nell'elenco delle giocatrici monitorate dall'International Tennis Integrity Agency (ITIA), in quella che sembrerebbe essere la preparazione per un ritorno nel circuito dell'ex numero 1 al mondo che nella sua carriera ha conquistato 23 titoli del Grande Slam.

Pare sia stata proprio la statunitense a richiedere un inserimento nel gruppo di giocatori sottoposti ai test antidoping. Secondo Bounces, questa procedura potrebbe essere il segnale del ritorno in campo di Serena che già ad agosto aveva chiesto di prendere parte al torneo di doppio insieme alla sorella Venus – ancora in attività – per Flushing Meadows. Da Serena Williams ancora nessuna conferma ufficiale ma un segnale forte di quello che potrebbe essere davvero il suo grande ritorno nel tennis.

Serena e Venus Williams.

Secondo il sito web dell'ITIA, una giocatrice dichiarata ritirata non può riprendere le competizioni "a meno che non si sia resa disponibile per i test antidoping fuori dalle competizioni per almeno sei mesi prima dell'evento in questione". Questo è proprio quello che è accaduto a Serena Williams che nel caso in cui dovesse davvero rientrare nel circuito potrebbe subito puntare al doppio misto degli US Open che a quel punto acquisirebbe un'importanza e un prestigio ulteriore.

Questa procedura dunque lascia poco spazio all'immaginazione. Infatti, col suo nome comparso in quella lista a ottobre 2025, Serena Williams se lo vorrà potrà tornare ufficialmente a competere tra 6 mesi. Serena aveva dato il suo addio ufficiale al mondo del tennis nel 2022 facendo il pieno di titoli, successi e riconoscimenti. A differenza sua invece la sorella maggiore, Venus, ha fatto numerosi ritorni ed era ancora presente quest'estate agli US Open a 45 anni dove a questo punto potrebbe essere presente anche Serena.