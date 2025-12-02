Tennis
Serena Williams può fare il suo clamoroso ritorno nel tennis: tre anni fa il ritiro ufficiale

Serena Williams potrebbe fare il suo clamoroso ritorno nel tennis. A tre anni dal suo ritiro il nome della campionessa statunitense è comparso sulla lista dell’antidoping: questo suggerirebbe un suo ritorno alle competizioni nella prossima stagione.
A cura di Fabrizio Rinelli
Serena Williams sarebbe pronta a tornare nel circuito del tennis a tre anni dal suo ritiro ufficiale. La campionessa statunitense, a 44 anni, potrebbe presto essere di nuovo in campo. Ma cosa è successo? Secondo l'Equipe la Williams è ricomparsa nell'elenco delle giocatrici monitorate dall'International Tennis Integrity Agency (ITIA), in quella che sembrerebbe essere la preparazione per un ritorno nel circuito dell'ex numero 1 al mondo che nella sua carriera ha conquistato 23 titoli del Grande Slam.

Pare sia stata proprio la statunitense a richiedere un inserimento nel gruppo di giocatori sottoposti ai test antidoping. Secondo Bounces, questa procedura potrebbe essere il segnale del ritorno in campo di Serena che già ad agosto aveva chiesto di prendere parte al torneo di doppio insieme alla sorella Venus – ancora in attività – per Flushing Meadows. Da Serena Williams ancora nessuna conferma ufficiale ma un segnale forte di quello che potrebbe essere davvero il suo grande ritorno nel tennis.

Secondo il sito web dell'ITIA, una giocatrice dichiarata ritirata non può riprendere le competizioni "a meno che non si sia resa disponibile per i test antidoping fuori dalle competizioni per almeno sei mesi prima dell'evento in questione". Questo è proprio quello che è accaduto a Serena Williams che nel caso in cui dovesse davvero rientrare nel circuito potrebbe subito puntare al doppio misto degli US Open che a quel punto acquisirebbe un'importanza e un prestigio ulteriore.

