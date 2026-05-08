MotoGP, Zarco sorprende tutti nelle prequalifiche del GP Francia: Marc Marquez fuori dal Q2

A Le Mans il venerdì della MotoGP si è chiuso con una sorpresa pesante. Non solo per il nome del pilota davanti a tutti, ma per il quadro tecnico generale che esce dalle prequalifiche del GP di Francia 2026: Johann Zarco ha firmato il miglior tempo in 1:29.907, riportando la Honda davanti nella sessione che assegna l'accesso diretto alla Q2 e accendendo il pubblico francese già al primo giorno del weekend.

Il pilota del team LCR ha preceduto le Ducati di Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia, in una classifica che conferma quanto già visto al mattino con Luca Marini primo nelle FP1: sul circuito Bugatti la Honda non è apparsa competitiva solo per un giro isolato, ma ha costruito una giornata intera da protagonista. Un segnale non banale, soprattutto perché arrivato su una pista dove il meteo rischia di condizionare pesantemente il resto del weekend.

Il dato più eclatante, però, è un altro: Marc Marquez non è riuscito a entrare nei primi dieci e dovrà passare dal Q1 nelle qualifiche del sabato. Per il campione della Ducati è un inciampo pesante, perché lo costringerà a giocarsi subito tutto in una sessione-trappola, su un tracciato corto, nervoso e con condizioni che potrebbero cambiare rapidamente.

Zarco davanti a tutti, Bagnaia cade ma salva la Q2

Zarco ha costruito il suo venerdì con una progressione costante. Già nelle FP1 era stato tra i migliori, poi nel finale delle prequalifiche ha piazzato il giro decisivo scendendo sotto l'1:30 e chiudendo davanti a tutti. Alle sue spalle si è confermato l'alfiere del team VR46 Di Giannantonio, ancora una volta molto efficace nel giro secco e solido anche nella gestione della gomma.

Terzo Bagnaia, protagonista di una sessione a due facce. Dopo una mattinata complicata, chiusa lontano dalle posizioni buone, il pilota Ducati ha reagito nelle prequalifiche entrando stabilmente nella zona Q2. Nel finale è anche caduto, senza conseguenze, ma il tempo gli è bastato per restare nei dieci e mettere al sicuro il passaggio diretto.

Dentro la Q2 anche Alex Marquez, Joan Mir, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Alex Rins, Ai Ogura e Pedro Acosta. È una top-10 particolarmente significativa perché racchiude tutte le cinque case della MotoGP: Honda, Ducati, Aprilia, Yamaha e KTM. Un dettaglio che fotografa bene l'equilibrio del venerdì francese, almeno sul giro secco.

Marc Marquez costretto al Q1: a Le Mans il sabato diventa subito in salita

La notizia più pesante riguarda Marc Marquez. Lo spagnolo aveva iniziato il weekend senza forzare nelle FP1, poi nelle prequalifiche ha provato anche la carena evoluzione testata a Jerez. Ma il time attack finale non è bastato per centrare l'ingresso diretto in Q2.

Per il nove volte campione del mondo il problema non è soltanto dover affrontare il Q1. Il punto è che a Le Mans il Q1 rischia di diventare una sessione molto più complicata del solito: pista corta, traffico, pochi riferimenti puliti e meteo incerto. Partire dal Q1 dunque significa esporsi a un margine d'errore minimo, soprattutto in un weekend in cui la pioggia resta una variabile concreta tra sabato e domenica.

La Ducati, che ha comunque portato tre moto nelle prime quattro posizioni con Di Giannantonio, Bagnaia e Alex Marquez, esce quindi dal venerdì con una fotografia doppia: competitiva, ma non dominante. E soprattutto con il suo uomo più atteso costretto a rincorrere già dalle qualifiche.

Honda protagonista e tutte le case nella top-10: il venerdì di Le Mans cambia gli equilibri

Il venerdì del GP di Francia non ha dato soltanto un nome a sorpresa davanti a tutti. Ha dato anche un segnale tecnico più ampio. Honda ha piazzato Zarco in testa, e Mir direttamente in Q2 e aveva già aperto la giornata con il miglior tempo nelle FP1 di Marini (che poi non è riuscito a ripetersi al pomeriggio chiudendo 16°). Per una casa che negli ultimi anni ha faticato a ritrovare continuità, Le Mans rischia di diventare un punto di svolta almeno nel breve periodo.

Buoni segnali anche per Aprilia, con Martin, Bezzecchi e Ogura dentro i dieci, mentre Yamaha salva il venerdì con Rins. La KTM entra invece con il solo Pedro Acosta, mentre Bastianini è il primo degli esclusi. Restano dunque fuori nomi pesanti e il sabato si annuncia già teso.

A Le Mans, più che altrove, la posizione in griglia può condizionare l'intero weekend. Zarco ha trasformato il venerdì in una festa francese, Bagnaia ha ritrovato smalto mentre Marc Marquez ha cominciato male. Le qualifiche del sabato dunque inizieranno già con una pressione enorme.