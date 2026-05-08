Caos al Giro d’Italia, mega-caduta a 500 metri dal primo arrivo: Maigner vince ed è maglia rosa

Si è consumato il primo atto ufficiale del Giro d’Italia 2026 con una tappa totalmente pianeggiante. Animata da una lunghissima fuga con protagonisti Tarozzi (Bardiani) e Sevilla (Polti VisitMalta) con quest’ultimo maglia Azzurra. Poi, il finale a Burgos come previsto in volata ma non senza i classici brividi causati da una caduta impressionante a 500 metri dalla fine. Maigner ha vinto, davanti a Andresen e Vernon. Milan solo quarto.

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La prima tappa del Giro d'Italia 2026 si è conclusa come previsto, in volata ma non è stata assolutamente banale. Tutto si è consumato a 500 metri dal traguardo quando Blirka, velocista della Uno-X ha causato una caduta collettiva dove sono rimasti coinvolti tutti tranne una decina di sprinter. Tra cui Maigner che ha vinto e si è preso la prima maglia rosa. Delusione Milan, solo 4°.

La corsa: fuga di giornata di Tarozzi e Sevilla, poi lo sprint a Burgos e la caduta

Una frazione che si dilunga senza sussulti per quasi tutta la tappa come previsto. Anche se in due si prendono la gloria di giornata: sono Tarozzi della Bardiani e Sevilla della Polti VisitMalta che si dividono la scena. Scappano dopo il via reggono fino a una ventina di chilometri dal traguardo e anche se non hanno mai avuto una seria possibilità di vincere la frazione e indossare la prima maglia rosa 2026 hanno animato la frazione altrimenti totalmente anonima. Sevilla si è preso anche la prima maglia azzurra di questa edizione, riservata agli scalatori, vincendo entrambi gli sprint sul GPM di giornata, secondo categoria, scollinato per due volte.

Poi, il finale previsto e prevedibile con gli sprinter che si sono dati battaglia a Burgos. Jonathan Milan aveva fatto già vedere di avere una buona gamba all'intermedio, vincendo il piccolo sprint per il terzo posto che vale punti per la maglia ciclamino che per il friulano della Lidl Trek resta comunque un obiettivo dichiarato fino all'arrivo del prossimo 31 maggio a Roma. Nel mezzo un unico sussulto, dato da un cagnolino che a 30 chilometri dal traguardo, sfuggito ai padroni, ha creato un attimo di scompiglio nel gruppo ma senza alcuna conseguenza. Alla fine, tutto come previsto, con lo sprint che è stato condizionato da una caduta collettiva a 500 metri. Con Maigner che si è tinto di rosa davanti ad Andresen e Vernon. Milan solo quarto.

Arrivo ufficiale della 1ª tappa Nessebar-Burgas

1 MAGNIER Paul Soudal Quick-Step 3:21:08

2 ANDRESEN Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 0:00

3 VERNON Ethan NSN Cycling Team 0:00

4 MILAN Jonathan Lidl – Trek 0:00

5 MIHKELS Madis EF Education – EasyPost 0:00

6 LONARDI Giovanni Team Polti VisitMalta 0:00

7 ACKERMANN Pascal Team Jayco AlUla 0:00

8 GUDMESTAD Tord Decathlon CMA CGM Team 0:00

9 WALSCHEID Max Lidl – Trek 0:00

10 VAN GESTEL Dries Soudal Quick-Step 0:00

La maglia rosa del Giro 2026: la prima è di Maigner

Paul Maigner è la prima maglia rosa del Giro d'Italia 2026. E' la prima volta che un francese se l'aggiudica alla prima tappa.

1 MAGNIER Paul Soudal Quick-Step 3:20:58

2 ANDRESEN Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 0:04

3 TAROZZI Manuele Bardiani CSF 7 Saber ,,

4 VERNON Ethan NSN Cycling Team 0:06

5 SEVILLA Diego Pablo Team Polti VisitMalta ,,

6 MORGADO António UAE Team Emirates – XRG 0:08

7 MILAN Jonathan Lidl – Trek 0:10

8 MIHKELS Madis EF Education – EasyPost ,,

9 LONARDI Giovanni Team Polti VisitMalta ,,

10 ACKERMANN Pascal Team Jayco AlUla ,,