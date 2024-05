video suggerito

Tadej Pogacar ha vinto il Giro d'Italia 2024: quanto ha guadagnato in tre settimane di corsa Tadej Pogacar ha dominato il Giro d'Italia 2024 vestendo per 20 giorni (su 21) la maglia rosa, vincendo sei tappe, conquistando anche la maglia azzurra della classifica scalatori. Ma quanto ha guadagnato in totale? Ecco nel dettaglio tutte le cifre intascate.

A cura di Alessio Pediglieri

Tadej Pogacar ha monopolizzato l'intero Giro d'Italia 2024 conquistando con prepotenza e merito la maglia rosa, inserita in una bacheca sempre più ricca per lo sloveno. Un successo annunciato e ottenuto con il piglio del campione assoluto capace di indossare la maglia rosa dalla seconda tappa fino a Roma e timbrando 6 successi di giornata. Un'apoteosi che si unisce anche ad un guadagno economico più che importante.

Oropa, poi la cronometro di Perugia, quindi Prati di Tivo, Livigno, il Monte Pana e il Monte Grappa: il sestetto impressionante di successi di Pogacar che di fatto ha lasciato ai propri avversari solamente un paio di arrivi in salita e le briciole in classifica generale dove ha dominato vincendo con quasi 10 minuti di vantaggio sul secondo, il grande sconfitto, Geraint Thomas. Oltre a ciò, il fenomeno sloveno si è preso anche la classifica scalatori, indossando a Roma anche la maglia azzurra.

La vittoria al debutto nel Giro d'Italia

Il Giro d'Italia 2024 era il debutto ufficiale alla corsa in rosa di Tadej Pogacar e lo ha onorato nel migliore dei modi. Lo sloveno si è presentato come assoluto protagonista, mettendo in fila tutti i propri avversari e trasformando le tre settimane di fatica e sofferenza in un lunghissimo, semplice allenamento. In carriera ha già vinto per ben due volte il Tour de France, al quale si presenterà il prossimo agosto ma rinuncerà alla Vuelta de Espana, puntando dritto al mondiale di settembre.

Quanto ha guadagnato Pogacar al Giro 2024

La maglia rosa, quella ciclamino, sei tappe: ma quanto ha guadagnato Tadej Pogacar in tre settimane di Giro d'Italia? La risposta è celata nel cachet che l'organizzazione ha messo in palio per ogni situazione prevista. I ciclisti ottengono una vittoria in denaro vincendo le tappe ma anche indossando le maglie, a scalare in base agli ordini di classifica. Ovviamente Pogacar è stato colui che ha guadagnato di più ma si deve sottolineare che diversi soldi verranno suddivisi con gli altri compagni di squadra la UAE Team.

La conquista della maglia rosa vale oltre 265 mila euro. Poi c'è la maglia azzurra, quella della classifica degli scalatori che vale 5 mila euro, mentre le singole vittorie di tappa portano ognuna 11 mila euro. Ma non sono solo questi i guadagni finali, perché ci sono da contare anche 7 piazzamenti di giornata, oltre i 20 giorni in cui ha indossato la maglia rosa. Infine, anche il 5° posto finale per la classifica della maglia ciclamino. In totale, Pogacar ha guadagnato 389.093 euro in tre settimane.

Ecco nel dettaglio tutti i guadagni

Vittoria del Giro d'Italia, primo posto in classifica generale: 265.668 euro

Vittorie di tappa (6): 66.060 euro

Secondi posti di tappa (2): 5.508 euro

terzi posti di tappa (1): 2.753 euro

Piazzamenti di rincalzo di tappa (4 volte tra decimo e ventesimo posto): 1.104 euro

Giorni in maglia rosa (20): 40.000 euro

Primo posto in classifica generale scalatori (Maglia azzurra) 5.000 euro

Quinto posto in classifica generale a punti (Maglia ciclamino): 3.000 euro