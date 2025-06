Pogacar trionfa al Giro del Delfinato 2025 per la prima volta: rimandata la vittoria numero 100

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Tadej Pogacar trionfa al Giro del Delfinato 2025 e si aggiudica per la prima volta questa gara, rimandando la vittoria numero 100 della sua carriera da pro in vista del Tour de France. Il ciclista sloveno, con la classifica generale dalla sua parte, ha preferito conservare il suo centenario personale per il Tour de France, dove difenderà il suo titolo tra tre settimane e sarà il grande favorito.

Pogacar ha vinto davanti al danese Vingegaard e al tedesco Lipowitz. Nell'ultima tappa, con arrivo a Plateau du Mont-Cenis, successo del francese Lenny Martinez.

Pogacar inarrestabile, trionfa al Delfinato per la prima volta

Dominio totale per Tadej Pogacar, che si è presentato il Delfinato in totale controllo: dopo aver messo un vantaggio rassicurante nelle precedenti tappe, oggi nell’ultimo ballo si è avuta la sensazione che lo sloveno abbia deciso di andare a “risparmio energetico” e conservare la vittoria numero 100 proprio per il Tour de France a cui arriverà da favorito assoluto.

Pogacar non aveva mai vinto il Delfinato: “Settimana pazzesca, anche oggi un gran lavoro della squadra, possiamo andare a casa felici e prepararci al meglio per il Tour. Ora andiamo in ritiro in altura a Isola 2000. Lavorerò un po’ sulla cronometro. Felice di aver vinto il Delfinato, l’avevo corso solo nel 2020. Era una mancanza nella mia carriera”

Jonas Vingegaard, il grande rivale di Pogacar per la Grande Boucle, non è riuscito a metterlo in difficoltà nella lotta per la classifica generale e a 6,6 chilometri dal traguardo ha cercato un attacco al quale il corridore degli Emirati Arabi Uniti ha risposto con un difesa passiva: si è incollato alla ruota del danese con grande facilità e ha lasciato strada libera a Lenny Martínez, che ha conquistato la tappa e ha culminato una giornata emozionante per il ciclismo francese, con il ritiro di Romain Bardet. Il ciclista transalpino di 35 anni è stato 2° al Tour nel 2016 e argento al Mondiale 2018.